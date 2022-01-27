Зачем в отдаленных селах Югры установили солнечные панели

Малая солнечная генерация представлена во всех регионах Уральского округа, но более других - в Югре, где за несколько лет реализован ряд проектов и в работе еще несколько. Это не дань "зеленой" моде - "подключаться к светилу" сама жизнь заставляет. Не отказываются от него даже в заполярных широтах Ямала, которые зимой накрывает бесконечная полярная ночь. Да и чуть южнее извлечение электроэнергии из солнечных лучей в копеечку обходится. Чем тогда она привлекательна?

Солнечные батареи становятся все популярнее и на Урале, и в других холодных регионах. Но зимой их приходится постоянно очищать от снега. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Никулкино - деревушка в Кондинском районе Югры. Пара десятков домов. Река, озеро, тайга. Природа богатая, местечко глухое - добраться сюда можно только по зимнику, а летом - по воде. После развала совхоза и зверофермы деревня едва не исчезла - жители стали перебираться "ближе к цивилизации". Но иные вернулись. Девственную тишину вновь нарушила дизель-генераторная станция. ЛЭП сюда, вероятнее всего, не дойдет. Несколько сравнительно крупных поселений автономного округа, включенных в инвестпрограмму энергетиков, все еще находятся вне единой национальной сети, а уж о Никулкине и подобных ей махоньких селениях, что стоят далеко от столбовых дорог и линий электропередачи, и заикаться не приходится. Затраты на подводку проводов колоссальные, не окупятся никогда.

Прежде тут "на свете экономили", дизель на ночь отключали. Цена горючего кусается, растет год от года, да и сам агрегат надо беречь - ресурс у него не ахти какой, капремонт или замена на новый бьют по местному бюджету. Из него же на 90 процентов с гаком дотируется стоимость киловатт-часа - "безумно дорого". Без круглосуточного источника энергии морозильными камерами не воспользуешься, тогда как потребность в них здесь велика - никулкинцы во многом рыбным промыслом живут. А нынче в их домах и морозильники мощные, и электрокотлы отопления. Потребление электроэнергии выросло в 3-4 раза, при этом дизель-станция "подолгу не молотит". Что произошло? Модернизация с заменой изношенных элементов. Но главное - в технологии: генератор умно сопряжен с аккумуляторным отсеком автономной солнечной станции, гибко и плавно реагирует на его емкость. Энергоблок независим от перепадов нагрузки.

Генеральную схему продумал резидент Технопарка высоких технологий Югры инженер Виктор Моисеев. Когда-то он был далек от альтернативной энергетики: бурил разведочные скважины, затем надолго увлекся компьютерами, ушел в сисадмины, а последние 7-8 лет все его мысли занимает "солнечный процесс". Соответствующие проекты он разрабатывает в партнерстве с Югорским госуниверситетом (ЮГУ), с учрежденной правительством региона генерирующей компанией, в ведении которой свыше двух десятков селений так называемой зоны децентрализованного энергоснабжения. За станцией в Никулкине, и не только за ней, Виктор наблюдает из диспетчерской на окраине Ханты-Мансийска - Интернет расстояний не признает. Прошу его детально разъяснить экономику энергоблока, какова выгода-то?

- Минуту, открываю для примера показатели работы станции за 21 декабря. День был не очень солнечный, тем не менее аккумулированной энергии, 22,5 киловатт-часа, хватило, чтобы ограничить работу двигателя девятью часами. В самые солнечные в наших краях месяцы, марте и апреле, дизель совсем ненадолго запускается. Сопоставляя с его потенциальной нагрузкой без солнечной подпитки и с учетом амортизации, получаем за 20 декабря выигрыш в полторы тысячи рублей. В основном за счет снижения потребления топлива. Дизель-генератор, через каждые 500 мото-часов требующий замену масла, фильтров, ремней, прослужит намного дольше и до очередного техобслуживания, и до капремонта. Солнечная энергия существенно дешевле моторной, хотя окупается долго - годами. О плюсах в плане экологии и декарбонизации говорить излишне, - аргументирует собеседник.

Кондинский район Югры по продолжительности солнечного времени даст фору "хмурым" территориям средней полосы России

Но, предупреждает он, рассчитывать исключительно на солнечные батареи где бы то ни было не следует - без традиционных движков не обойтись.

- Даже в самом малом? Смонтировали же связисты в двух национальных труднодоступных селениях Березовского района солнечные панели для круглосуточной работы таксофонов, - привожу пример.

- Да, но запаса аккумуляции для бесперебойного действия оказалось недостаточно. Увеличить площади панелей - нести дополнительные немалые расходы. Хозяйство нехитрое, да у черта на куличках, и требует обслуживания. Нужно искать компромиссные гибридные варианты. Близкий к оптимальному - в родовом хантыйском угодье рыбака Михаила Птицына. У него стандартный бензиновый генератор в комплекте с солнечной батареей. Она позволяет ему практически не сжигать топливо весной и летом - солнечной энергии хватает для питания морозильника с холодильником, телевизора, на освещение и связь. Система автоматизирована, с функцией удаленного управления. Но промысловик не может все время находиться дома. Отлучится зимой - оборудование морозом схватит. Разработали "климатический шкаф" с подогревом, мобильный складной вариант солнечной станции для ее удобного перемещения и развертывания в нужном месте. Хотим опробовать на одном из стойбищ, - рассказывает Виктор Моисеев.

Сравнительно производительных "гибридов" в югорских деревеньках запущено несколько, до весеннего распутья установят очередной. Еще вариант - сетевые станции для относительно больших сел, таких как Шугур Кондинского района или Няксимволь, родина Сергея Собянина. Их отличие - в отсутствии аккумуляции: солнечный "сбор" используется сразу - вместе с энергией от непрерывной дизельной генерации, за счет него экономятся многие тонны солярки.

Целесообразно ли на территории Югры строить большие солнечные комплексы? Здесь нет смысла конкурировать с традиционной энергетикой, убежден Моисеев. Хотя, по его словам, тот же Кондинский район по продолжительности солнечного времени даст фору "хмурым" территориям средней полосы России. Но все же экономику масштабных проектов разумнее просчитывать для юга Тюменской или Омской областей.

Похоже, неперспективна в округе и ветроэнергетика - дует плоховато. И все-таки на международном полевом стационаре кафедры ЮНЕСКО ЮГУ в болотах близ Ханты-Мансийска скоро приведут в действие экспериментальный отечественный ветрогенератор вкупе с капитально обновленным солнечным блоком.

Малая же солнечная генерация, как видим, востребована. Чаще всего - при отсутствии ЛЭП. Можно привести еще с десяток примеров ее использования в Югре, на Ямале, в Тюменской области предприятиями ТЭК, научно-исследовательскими структурами, муниципалитетами, дорожниками, мелкими предпринимателями. Есть и успешные проекты, и неудачный опыт. Но в любом случае он требует изучения и анализа.