Регионы получат 9 млрд рублей на спортзалы и площадки шаговой доступности

Регионы получат от правительства субсидии для строительства в ближайшие три года более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

"Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, которые еще и обеспечены доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин о планах стратегической инициативы кабмина "Бизнес-спринт". Проект предусматривает создание в городах и селах в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности.

"На эти цели всего в рамках проекта "Бизнес-спринт" в федеральном бюджете предусмотрено более девяти миллиардов рублей, из которых почти 2,5 миллиарда субъекты Российской Федерации получат уже в этом году", - сообщил председатель правительства.