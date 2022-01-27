Регионы получат более 7,3 млрд рублей для стабильной работы поликлиник

Правительство направит в регионы дополнительно более 7,3 миллиарда рублей для стабильной работы поликлиник в условиях увеличившейся нагрузки из-за распространения штамма "омикрон", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"За счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно, по полису ОМС", - подчеркнул он на заседании. Министерство здравоохранения проконтролирует, чтобы средства оперативно дошли до территориальных фондов ОМС.

Мишустин с сожалением напомнил, что показатели заболеваемости растут. Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится на амбулаторную сеть.