РФ перебросила на учения в Беларусь истребители Су-35С

Все российские истребители Су-35С, которые будут задействованы в учении "Союзная решимость-2022", перелетели из Хабаровского края в Беларусь. Сейчас их экипажи осваиваются в небе республики.

По данным минобороны Беларуси, наши пилоты временно базируются на военном аэродроме в Барановичах. Это вовсе не значит, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства они ограничатся выполнением задач исключительно в районе данной "точки". Миссию российских боевых самолетов генералы в Москве и Минске видят более масштабной. "После ознакомления с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства", - объяснили в военном ведомстве РФ.

Напомним, что ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что наши ВКС направляют на маневры в Беларусь 12 истребителей Су-35С.