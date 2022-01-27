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27.01.2022 20:03
Рубрика: Власть

РФ перебросила на учения в Беларусь истребители Су-35С

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Все российские истребители Су-35С, которые будут задействованы в учении "Союзная решимость-2022", перелетели из Хабаровского края в Беларусь. Сейчас их экипажи осваиваются в небе республики.
Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
В Беларуси прокомментировали предстоящее учение "Союзная решимость-2022"

По данным минобороны Беларуси, наши пилоты временно базируются на военном аэродроме в Барановичах. Это вовсе не значит, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства они ограничатся выполнением задач исключительно в районе данной "точки". Миссию российских боевых самолетов генералы в Москве и Минске видят более масштабной. "После ознакомления с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства", - объяснили в военном ведомстве РФ.

Напомним, что ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что наши ВКС направляют на маневры в Беларусь 12 истребителей Су-35С.

Власть Безопасность Армия Отношения России и Беларуси

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