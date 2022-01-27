В мире
27.01.2022 12:31
Текст: Тарас Фомченков

Россия и Беларусь начнут вместе мониторить таможенные операции

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

Россия и Республика Беларусь в ближайшем будущем создадут центр, который займется мониторингом таможенных операций внутри Союзного государства. Об этом, как сообщает информационное агентство БЕЛТА, рассказал СМИ председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

Фото: iStock
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По его словам, центр начнет функционировать с 1 июля 2022 года и будет заниматься не только мониторингом операций, проходящих через таможню. В список его задач войдут анализ рисков в сферах, связанных с таможенным контролем и правоохранительной деятельностью. Владимир Орловский особо подчеркнул, что создаваемому центру нет аналогов в рамках уже имеющихся направлений сотрудничества между Россией и Беларусью.

Интеграция в сфере таможенного регулирования будет продолжаться и дальше. Так, уже разработан договор, являющийся базовым и содержащим различные аспекты взаимодействия. На основе этого договора, проинформировал Орловский, в дальнейшем будут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты в этой сфере.

Напомним, среди 28 программ, утвержденных в ноябре 2021 года президентами России и Беларуси, есть программа, посвященная интеграции в таможенной сфере. В ней, в частности, прописана необходимость заключения международных договоров в части развития более углубленного сотрудничества, при этом предполагается гармонизировать подходы, связанные с разными на данный момент принципами ведения статистики взаимной торговли.

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