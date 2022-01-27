Россия и Беларусь начнут вместе мониторить таможенные операции

Россия и Республика Беларусь в ближайшем будущем создадут центр, который займется мониторингом таможенных операций внутри Союзного государства. Об этом, как сообщает информационное агентство БЕЛТА, рассказал СМИ председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

По его словам, центр начнет функционировать с 1 июля 2022 года и будет заниматься не только мониторингом операций, проходящих через таможню. В список его задач войдут анализ рисков в сферах, связанных с таможенным контролем и правоохранительной деятельностью. Владимир Орловский особо подчеркнул, что создаваемому центру нет аналогов в рамках уже имеющихся направлений сотрудничества между Россией и Беларусью.

Интеграция в сфере таможенного регулирования будет продолжаться и дальше. Так, уже разработан договор, являющийся базовым и содержащим различные аспекты взаимодействия. На основе этого договора, проинформировал Орловский, в дальнейшем будут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые акты в этой сфере.

Напомним, среди 28 программ, утвержденных в ноябре 2021 года президентами России и Беларуси, есть программа, посвященная интеграции в таможенной сфере. В ней, в частности, прописана необходимость заключения международных договоров в части развития более углубленного сотрудничества, при этом предполагается гармонизировать подходы, связанные с разными на данный момент принципами ведения статистики взаимной торговли.