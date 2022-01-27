Новости

Экс-юрист ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск 20:09
Мантуров посетил первый в России завод по производству крупноразмерных беспилотников 20:07
Очередную инспекцию ВОЗ для признания "Спутник V" в РФ ждут в феврале 19:37
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе 19:33
ЦБ выступил против предложения Минфина о допуске криптовалют в финсистему РФ 19:33
Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела в Днепре 18:49
Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной 18:38
В ЛНР в результате обстрела с украинской стороны погиб военнослужащий 18:32
МИД РФ: Страны НАТО отрабатывают применение ядерного оружия против России 18:16
Названы регионы, где строится больше всего жилья в расчете на жителя 18:15
В Марселе пройдет фестиваль русских школ 18:11
Средства из Фонда национального благосостояния пустят на котельные 18:11
Жалоба музеев Крыма на передачу скифского золота Киеву поступила в суд 18:03
Курсы евро и доллара "просели" по отношению к рублю 18:01
Вышел трейлер фильма Андрея Кравчука о Сирии "Однажды в пустыне" 17:45
Американский журналист Карлсон: За антироссийской кампанией в прессе стоит Lockheed Martin 17:37
Абрамченко заявила о риске мирового водного кризиса 17:32
Эксперты рассказали, сколько стоят личные данные россиян в даркнете 17:31
Российские паспорта в ДНР получили 365 тысяч человек 17:28
Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в Москву пятидневные снегопады 17:25
Спикер верхней палаты парламента Беларуси призвала страну не расслабляться 17:13
В Испании вдова отсудила у страховой компенсацию за смерть мужа от COVID-19 17:13
В Бельгии вводят новый дизайн паспортов с картинками из комиксов 16:59
Для Онежского судостроительного завода построят новый комплекс 16:50
МИД РФ: Специальных планов по эвакуации россиян с Украины нет, но мы всегда готовы 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
27.01.2022 19:34
Рубрика: Экономика

Олимпийский подарок из России

Текст: Ван Юй
Российская газета - Спецвыпуск № 19(8667)
Несколько месяцев назад президент РФ Владимир Путин заявил о полной поддержке зимних Олимпийских игр в Пекине.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

После Олимпиады в Токио СМИ стали подробно освещать все, что связано с зимними Олимпийскими играми в Пекине. В то же время многие страны стали провоцировать инсинуации под предлогом "проблемы прав человека", чтобы превратить спортивные соревнования в политический инцидент и бойкотировать Олимпиаду.

Фото: GettyImages
Общий состав олимпийской делегации России на зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек

В сложившейся международной ситуации российское правительство заявило об обеспечении поставок природного газа в Китай, предоставив энергетическую поддержку для успешного проведения зимней Олимпиады. Это решение России, несомненно, оказалось весьма своевременным, Россия помогла разрешить серьезную проблему энергоснабжения для зимней Олимпиады.

Узнав об "олимпийском подарке" из России, многие представители китайского интернет-сообщества в комментариях восклицали: "Молодец, Путин!".

Россия поддерживает проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. В Китае считают, что такая поддержка стала "примером для всего мира".

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Олимпиада в Пекине

Главное сегодня

Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе
МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема
Собянин поручил обеспечить аудиоконсультации для жителей с ОРВИ и дистанционное открытие больничных
Косачев объяснил причину секретности ответа США по гарантиям безопасности
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году