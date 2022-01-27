Несколько месяцев назад президент РФ Владимир Путин заявил о полной поддержке зимних Олимпийских игр в Пекине.

После Олимпиады в Токио СМИ стали подробно освещать все, что связано с зимними Олимпийскими играми в Пекине. В то же время многие страны стали провоцировать инсинуации под предлогом "проблемы прав человека", чтобы превратить спортивные соревнования в политический инцидент и бойкотировать Олимпиаду.

В сложившейся международной ситуации российское правительство заявило об обеспечении поставок природного газа в Китай, предоставив энергетическую поддержку для успешного проведения зимней Олимпиады. Это решение России, несомненно, оказалось весьма своевременным, Россия помогла разрешить серьезную проблему энергоснабжения для зимней Олимпиады.

Узнав об "олимпийском подарке" из России, многие представители китайского интернет-сообщества в комментариях восклицали: "Молодец, Путин!".

Россия поддерживает проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. В Китае считают, что такая поддержка стала "примером для всего мира".