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27.01.2022 17:28
Рубрика: В мире

Российские паспорта в ДНР получили 365 тысяч человек

Текст: Константин Волков

Как заявила Миграционная служба МВД Донецкой народной республики (ДНР), российские паспорта с 2019 года получили 365 тысяч жителей непризнанной республики.

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"На сегодняшний день выдано 365 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации", - цитирует Донецкое агентство новостей заявление МВД ДНР.

Также по информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, всего свыше 720 тысяч жителей ДНР и ЛНР воспользовались возможностью получить российское гражданство по упрощенной схеме, действующей согласно подписанному в апреле 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным указу "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса

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