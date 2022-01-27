Российские паспорта в ДНР получили 365 тысяч человек

Как заявила Миграционная служба МВД Донецкой народной республики (ДНР), российские паспорта с 2019 года получили 365 тысяч жителей непризнанной республики.

"На сегодняшний день выдано 365 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации", - цитирует Донецкое агентство новостей заявление МВД ДНР.

Также по информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, всего свыше 720 тысяч жителей ДНР и ЛНР воспользовались возможностью получить российское гражданство по упрощенной схеме, действующей согласно подписанному в апреле 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным указу "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".