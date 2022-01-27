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27.01.2022 19:47
Рубрика: Экономика

Рост цен на нефть в мире может вызвать подорожание бензина в России

Текст: Михаил Загайнов, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
С начала года оптовые цены в России на автомобильное топливо выросли на 5-9% в зависимости от марки. Розничные цены повысились не так значительно. По данным Росстата, подорожание бензина пока не превышает уровень инфляции (0,88%), с конца прошлого года - на 0,6%. Рост цен на дизель инфляцию уже обогнал - 1,3%. Наибольший риск дальнейшего подорожания связан с движением вверх нефтяных котировок. Они меньше чем за месяц поднялись почти на 13%, в моменте достигнув 91 доллара за баррель впервые с 2014 года.

Цены на АЗС находятся под жестким контролем государства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас проводит проверки в регионах на предмет завышения розничной стоимости топлива. Уже возбуждены дела в отношении двух компаний в Нижегородской области, которые, как считают в ФАС, продавали бензин по ценам, значительно превышающим уровень расходов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин в регионах

Но цены на АЗС не берутся с потолка. Они привязаны к оптовой стоимости топлива, которая сейчас в России уже на 35% ниже, чем в Европе, по бензину и на 27% по дизелю. При дальнейшем росте нефтяных котировок эта разница будет увеличиваться. Но и оптовые цены в России не останутся на прежнем уровне, они будут подниматься, пусть и не так резко, как в Европе, где стоимость нефтепродуктов больше всего зависит от котировок барреля.

В нашей стране рост будет вызван повышением себестоимости сырья и увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных компаний, который рассчитывается исходя из стоимости нефти в долларах, а выплачивается по курсу в рублях. Стоит также отметить, что, несмотря на подорожание нефти, курс доллара с начала года вырос с 74,3 до 78 рублей, что также увеличивает себестоимость топлива в России.

При сохранении курса доллара к рублю и дисконта в отпускных ценах отечественных производителей топлива относительно экспортных цен, рост котировок нефти до 95 долларов за баррель может привести к удорожанию Аи-92 на оптовом рынке еще на 5% до 55 тысяч рублей, считает руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая.

Для сдерживания роста оптовых цен в России работает демпфирующий механизм, который и позволяет удерживать их значительно ниже европейских. Он рассчитывается от установленных государством базовых цен и компенсирует из бюджета нефтяникам часть недополученной прибыли от экспорта, когда они поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. В 2021 году демпфер возвращал 68%. В декабре вице-премьер Александр Новак заявил, что рост базовой цены для расчета демпфера в 2022 году составит 3%, а не 5%, как было запланировано. Также до 83% будет повышен размер компенсации. Причем это было сказано, когда баррель нефти стоил около 78 долларов, а доллар - 74 рубля.

Но законопроект об этих изменениях так пока и не вынесен на обсуждение. В минэнерго "РГ" сообщили, что ведомство совместно с минфином ведут работу в части внесения изменений в топливный демпфер в максимально короткий срок. Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что, скорее всего, законопроект будет подготовлен весной, а новые параметры демпфера вступят в силу только 1 июля этого года.

Фото: РИА Новости
Сможет ли газ заменить бензин как более чистое топливо для авто

Соответственно возникает вопрос, что же в результате будет с розничными ценами на бензин и дизельное топливо? По мнению Лишневецкой, стоимость топлива на АЗС продолжит расти вне зависимости от динамики оптовых цен с аналогичным уровню инфляции темпом, поскольку чистая маржа торговли бензином на АЗС стремительно тает.

По оценкам "Петромаркет" на 26 января, реализация 1 литра Аи-92 в среднем на АЗС уже приносит всего 1,5 рубля чистой маржи против 2,5 рубля в конце 2021 года. Маржинальность торговли Аи-95 - 3,1 рубля с проданного литра, а маржинальность торговли дизельным топливом как летним, так и зимним ушла в отрицательную зону - минус 0,9 и минус 6,5 рубля с проданного литра. Сами операторы АЗС называют приемлемой для нормальной работы уровень маржинальности - 5-6 рублей с литра.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов

Чтобы сдержать рост цен на АЗС, ФАС внесла на обсуждение законопроект об увеличении нормативов продаж на бирже бензина с 11% до 12%, а дизельного топлива - с 7,5% до 8,5%. Это позволит увеличить предложение топлива на внутреннем рынке, и если оно сильно будет опережать спрос, то, соответственно, и цены будут снижаться.

Но, как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, данная мера достаточно стандартна и особого воздействия на рынок иметь не будет. Поставки на биржу крупнейших игроков уже превышает увеличенную норму. Рост цен, как правило, связан с изменениями налогового характера, а не с недостатком предложения на бирже.

Экономика Транспорт Бензин Экономика Отрасли Нефть и газ Цены на бензин Цена на нефть

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