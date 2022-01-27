С 1 февраля увеличатся социальные выплаты и материнский капитал

По поручению президента правительство со следующего месяца проиндексирует на 8,4 процента ряд ежемесячных социальных пособий, единовременных выплат и размер материнского капитала. Еще одно решение касается пандемии - граждане, имеющие противопоказания к вакцинации, смогут получать подтверждающий сертификат через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин: Важно, чтобы все, кому положены выплаты, своевременно и в полном объеме получали их. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

Повышение затронет семьи с детьми, инвалидов, ветеранов, героев России и пострадавших на производстве. "Они менее защищены и особенно нуждаются в поддержке государства", - заявил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Материнский капитал, выплачиваемый при рождении первенца, вырастет с почти 484 тысяч до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих детей - до 693 тысяч.

- Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее, - подчеркнул глава кабинета министров.

Ряд решений правительство принимает в связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции. На портале госуслуг появится персональная информация о медицинских противопоказаниях для вакцинации, и граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг. Данные будут отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19", где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

- Решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье, - напомнил Михаил Мишустин.

Распространение нового штамма "омикрон" серьезно повысило нагрузку на первичную сеть здравоохранения: показатели заболеваемости растут, люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Для их стабильной работы кабинет министров направит в регионы дополнительно более 7,3 миллиарда рублей. "За счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно, по полису ОМС", - отметил премьер. Министерство здравоохранения проконтролирует, чтобы средства оперативно дошли до территориальных фондов ОМС.

Граждане, имеющие медотвод к вакцинации против COVID-19, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг

Регионам также подготовлены средства для реализации стратегической инициативы правительства "Бизнес-спринт". Она предусматривает создание в городах и селах в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Субъекты Федерации используют субсидии для строительства за три года более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

- Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, которые еще и обеспечены доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, - рассказал Михаил Мишустин. - На эти цели всего в рамках проекта "Бизнес-спринт" в федеральном бюджете предусмотрено более девяти миллиардов рублей, из которых почти 2,5 миллиарда субъекты Российской Федерации получат уже в этом году.