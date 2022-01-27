С 1 февраля увеличатся социальные выплаты и материнский капитал

Новости

Десантники совершат лыжный марш к 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 21:39
Глава погранслужбы Киргизии заявил о стягивании к границе сил Таджикистана 21:30
Названы города, где семьям легче выплачивать ипотеку 20:50
В Киеве полуголая активистка Femen протестовала против военного призыва женщин 20:42
В Кремле опровергли сообщения о согласии Путина разрешить майнинг 20:36
Власти Киргизии эвакуируют жителей из зоны пограничного конфликта 20:30
Экс-юрист ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск 20:09
Мантуров посетил первый в России завод по производству крупноразмерных беспилотников 20:07
Очередную инспекцию ВОЗ для признания "Спутник V" в РФ ждут в феврале 19:37
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе 19:33
ЦБ выступил против предложения Минфина о допуске криптовалют в финсистему РФ 19:33
Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела в Днепре 18:49
Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной 18:38
В ЛНР в результате обстрела с украинской стороны погиб военнослужащий 18:32
МИД РФ: Страны НАТО отрабатывают применение ядерного оружия против России 18:16
Названы регионы, где строится больше всего жилья в расчете на жителя 18:15
В Марселе пройдет фестиваль русских школ 18:11
Средства из Фонда национального благосостояния пустят на котельные 18:11
Жалоба музеев Крыма на передачу скифского золота Киеву поступила в суд 18:03
Курсы евро и доллара «просели» по отношению к рублю 18:01
Вышел трейлер фильма Андрея Кравчука о Сирии "Однажды в пустыне" 17:45
Американский журналист Карлсон: За антироссийской кампанией в прессе стоит Lockheed Martin 17:37
Абрамченко заявила о риске мирового водного кризиса 17:32
Эксперты рассказали, сколько стоят личные данные россиян в даркнете 17:31
Российские паспорта в ДНР получили 365 тысяч человек 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
27.01.2022 20:04
Рубрика: Власть

С 1 февраля увеличатся социальные выплаты и материнский капитал

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
По поручению президента правительство со следующего месяца проиндексирует на 8,4 процента ряд ежемесячных социальных пособий, единовременных выплат и размер материнского капитала. Еще одно решение касается пандемии - граждане, имеющие противопоказания к вакцинации, смогут получать подтверждающий сертификат через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин: Важно, чтобы все, кому положены выплаты, своевременно и в полном объеме получали их. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС Михаил Мишустин: Важно, чтобы все, кому положены выплаты, своевременно и в полном объеме получали их. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
Михаил Мишустин: Важно, чтобы все, кому положены выплаты, своевременно и в полном объеме получали их. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

Повышение затронет семьи с детьми, инвалидов, ветеранов, героев России и пострадавших на производстве. "Они менее защищены и особенно нуждаются в поддержке государства", - заявил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Материнский капитал, выплачиваемый при рождении первенца, вырастет с почти 484 тысяч до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих детей - до 693 тысяч.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Мишустин рассказал о приоритетах в реализации стратегических инициатив

- Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее, - подчеркнул глава кабинета министров.

Ряд решений правительство принимает в связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции. На портале госуслуг появится персональная информация о медицинских противопоказаниях для вакцинации, и граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять об этом сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг. Данные будут отображаться в личном кабинете, в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19", где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

- Решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье, - напомнил Михаил Мишустин.

Распространение нового штамма "омикрон" серьезно повысило нагрузку на первичную сеть здравоохранения: показатели заболеваемости растут, люди чаще обращаются за лечением в поликлиники. Для их стабильной работы кабинет министров направит в регионы дополнительно более 7,3 миллиарда рублей. "За счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно, по полису ОМС", - отметил премьер. Министерство здравоохранения проконтролирует, чтобы средства оперативно дошли до территориальных фондов ОМС.

Граждане, имеющие медотвод к вакцинации против COVID-19, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале госуслуг

Регионам также подготовлены средства для реализации стратегической инициативы правительства "Бизнес-спринт". Она предусматривает создание в городах и селах в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Субъекты Федерации используют субсидии для строительства за три года более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок.

- Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, которые еще и обеспечены доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, - рассказал Михаил Мишустин. - На эти цели всего в рамках проекта "Бизнес-спринт" в федеральном бюджете предусмотрено более девяти миллиардов рублей, из которых почти 2,5 миллиарда субъекты Российской Федерации получат уже в этом году.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Председатель Правительства Материнский капитал Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе
МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема
Собянин поручил обеспечить аудиоконсультации для жителей с ОРВИ и дистанционное открытие больничных
Косачев объяснил причину секретности ответа США по гарантиям безопасности
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году