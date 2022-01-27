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Санный спорт на Олимпиаде в Пекине

Санный спорт на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований:

Мужчины, сани-одиночки

Сани-двойки

Женщины, сани-одиночки

Командная эстафета

Расписание соревнований по санному спорту
5 февраля

14:10 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 1

15:50 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 2

6 февраля

14:30 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 3

16:15 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 4

7 февраля

14:50 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 1

16:30 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 2

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
8 февраля

14:50 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 3

16:35 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 4

9 февраля

15:20 - Сани-двойки. Заезд 1

16:35 - Сани-двойки. Заезд 2

10 февраля

16:30 - Командная эстафета

* Расписание может быть изменено

Национальный центр санного спорта

Национальный центр санного спорта является местом проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая санно-бобслейная трасса в Китае и лишь третья в Азии. Центр рассчитан на 2000 сидячих мест, а также на 8000 стоячих мест.

После завершения зимних Олимпийских игр центр будет использоваться для проведения международных соревнований, а также в качестве тренировочной площадки для сборной Китая.

Фото: REUTERS

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