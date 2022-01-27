Санный спорт на Олимпиаде в Пекине

Мужчины, сани-одиночки
Сани-двойки
Женщины, сани-одиночки
Командная эстафета
14:10 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 1
15:50 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 2
14:30 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 3
16:15 - Мужчины, сани-одиночки. Заезд 4
14:50 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 1
16:30 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 2
14:50 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 3
16:35 - Женщины, сани-одиночки. Заезд 4
15:20 - Сани-двойки. Заезд 1
16:35 - Сани-двойки. Заезд 2
16:30 - Командная эстафета
* Расписание может быть изменено
Национальный центр санного спорта является местом проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая санно-бобслейная трасса в Китае и лишь третья в Азии. Центр рассчитан на 2000 сидячих мест, а также на 8000 стоячих мест.
После завершения зимних Олимпийских игр центр будет использоваться для проведения международных соревнований, а также в качестве тренировочной площадки для сборной Китая.