Счетная палата нашла нарушения в восстановлении лесов

Полностью восстановить баланс между вырубленным и воспроизведенным лесом не удалось, констатировали в Счетной палате после проверки воспроизводства лесов. Как сообщила пресс-служба контрольного ведомства, в целом ситуация существенно улучшилась, однако паритет пока не достигнут, кроме того, обнаружены нарушения в работе участников этого процесса.

"Темпы лесовосстановления за пять лет выросли, по итогам 2020 года восстановлено 93,6% площади погибших и вырубленных в 2019 году лесных насаждений, - отметил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. - Это на 31,8 % больше, чем в 2016 году". По его данным, все еще надо восстановить 35,4 млн га леса. При этом темпы выбытия лесов превышают скорость высадки новых.

Восстановить все вырубленные и уничтоженные в ходе природных катаклизмов леса призван федеральный проект "Сохранение лесов", рассчитанный до конца 2024 года. Однако по данным Счетной палаты планы отстают от реальных потребностей.

Одна из проблем восстановления лесов связана с тем, что "мероприятия по созданию и эксплуатации лесных питомников не обеспечены финансированием, в том числе из-за того, что Минприроды и Рослесхоз не внесли соответствующие изменения в действующие нормативные акты", добавил Мамедов. Также есть проблемы с оснащением регионов специальной техникой для посадки деревьев, в том числе посадочного материала с закрытой корневой системой.

Счетная палата предлагает Минприроды и Рослесхозу утвердить порядок учета, обновления и использования семян лесных растений из федерального фонда, определить единый порядок приема выполненных арендаторами, осуществляющими заготовку древесины, лесовосстановительных работ. Кроме того, необходимо обновить документы лесоустройства - для 84% лесного фонда они старше 10 лет. Еще одна проблема - денежная. В 2019 году финансирование из федерального бюджета составило только 67% от заявленных регионами сумм, в 2020 - 82%.

При проверке финансовой отчетности были обнаружены нарушения и недостатки на общую сумму 127 млн рублей. По оценке аудиторов, это серьезное нарушение. Оно связано с недостатком у Рослесхоза полномочий для финансирования государственных работ.

В Рослесхозе с замечаниями Счетной палаты согласились и уже подготовили проекты нормативных актов, которые устранят часть выявленных правовых пробелов. В лесном ведомстве обратили внимание, что работы по лесоустройству с этого года переданы на федеральный уровень, что позволит быстрее обновлять информацию о состоянии лесного фонда.

В свою очередь глава комиссии Общественной палаты по экологии Елена Шаройкина предложила считать результаты лесовосстановления не по числу высаженных саженцев, а по количеству выросших деревьев. По ее словам, без должного ухода выживаемость молодых посадок невелика, из-за чего реальное восстановление лесом может сильно отставать от того, о котором сообщают в отчетах.