Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины

Российский сенатор Алексей Пушков не исключил провокаций со стороны Украина для эскалации обстановки на юго-востоке страны. "Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно", - мнение политика опубликовано на сайте "Украина.ру".

Член Совета Федерации добавил, что, несмотря на непростую ситуацию, пока рано говорить о том, что Киев в ближайшее время начнет крупномасштабную операцию по "захвату Донбасса".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их друзья хотят максимально обострить ситуацию у российской границы. Не исключены провокации, главная цель которых подтолкнуть Киев к силовой операции на Донбассе. Министр назвал подобное поведение сюрреалистическим, нацеленным на то, чтобы "похоронить окончательно" минские соглашения.