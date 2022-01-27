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Текст:   Марина Трубилина 
19:39 27.01.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)

Шесть регионов оказались в зоне риска по расселению аварийного жилья

Программа переселения из аварийного жилья перевыполнена на 24,4% по расселяемой площади и на 29,8% по числу переехавших в новые квартиры граждан. Однако в некоторых регионах ее выполнение идет с трудом.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Всего с 2019 по 2024 год должны переехать в новое жилье 509,48 тысячи человек, должно быть расселено 9,03 млн кв. м аварийных домов. На 2019-2021 годы был запланирован переезд 207,18 тысячи человек с 3,73 млн кв. м аварийного жилья. При этом фактически за это время расселено заметно больше - 268,96 тысячи жителей с 4,64 млн кв. м, сообщил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Фото: Павел Гирин/РИА Новости
Путин: Программа расселения аварийного жилья будет продолжена

Ряд регионов уже полностью завершил программу переселения. Среди них - Карачаево-Черкесия, Сахалинская, Саратовская, Магаданская области, Чечня, а также Севастополь и Санкт-Петербург.

В передовиках - Ханты-Мансийский АО и Иркутская область, где план на 2019-2021 годы перевыполнен на 212,1% и 240,3% соответственно (летом 2019 года Иркутская область числилась в отстающих). Сложно идет переселение в Тыве и Еврейской АО, где выполнено лишь 16,2% и 50,8% от плана. У этих регионов высокие риски незавершения программы переселения в срок, отметили в фонде. Отстают от плана также Омская (выполнено 74,3%) и Томская (85,2%) области, однако риски незавершения программы здесь невысоки, считают в фонде. Кабардино-Балкария (здесь пока переселено лишь 55,3%) и Дагестан (80,7%) также числятся в зоне риска, но программа в целом здесь завершится в срок, уверены эксперты.

На "удовлетворительно" оценивается выполнение программы в Костромской, Курской, Тверской, Астраханской, Кировской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и Мордовии. В этих регионах план выполнен на 90-99%.

Фонд содействия реформированию ЖКХ, занимающийся расселением аварийного жилья, в ближайшее время будет объединен с Фондом защиты дольщиков - из них создается Фонд развития территорий. Новый фонд будет заниматься вопросами комплексного развития территорий, сможет выполнять функции застройщика и технического заказчика, контролировать качество строительства, пояснил в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин. Решения по восстановлению прав дольщиков будут приниматься с прежней регулярностью, темпы не снизятся, заверил вице-премьер.

За три года из аварийных домов в новостройки переехали 269 тысяч жителей

"После реорганизации фондов расселение аварийного жилья продолжится уже в рамках деятельности новой организации, - сообщили в аппарате вице-премьера. - Оно идет успешно с опережением графиков, и в ближайшие годы мы планируем завершить действующую программу. Ряд регионов ее уже закончил, и необходимо создать инструмент, который позволит и дальше работать над снижением объемов аварийки. По поручению президента разрабатывается новая программа, в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрены средства на ее реализацию".

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