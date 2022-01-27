Шорт-трек на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- 500 м
- 1000 м
- 1500 м
- 5000 м, эстафета
Женщины:
- 500 м
- 1000 м
- 1500 м
- 5000 м, эстафета
Смешанная эстафета
14:00 - Женщины, 500 м, предварительные забеги
14:38 - Мужчины, 1000 м, предварительные заезды
15:23 - Смешанная командная эстафета - 1/4 финала
15:53 - Смешанная командная эстафета - полуфиналы
16:18 - Смешанная командная эстафета - Финал B
16:26 - Смешанная командная эстафета - Финал А
14:30 - Женщины, 500 м - 1/4 финала
14:44 - Мужчины, 1000 м - 1/4 финала
15:13 - Женщины, 500 м - полуфиналы
15:20 - Мужчины, 1000 м - полуфиналы
15:41 - Женщины, 500 м - Финал B
15:46 - Женщины, 500 м - Финал А
15:52 - Мужчины, 1000 м - Финал B
15:58 - Мужчины, 1000 м - Финал А
14:00 - Мужчины, 1500 м - 1/4 финала
14:44 - Женщины, 1000 м, предварительные забеги
15:29 - Мужчины, 1500 м - полуфиналы
15:45 - Женщины, эстафета, 3000 м - полуфиналы
16:13 - Мужчины, 1500 м - Финал B
16:20 - Мужчины, 1500 м - Финал А
14:00 - Женщины, 1000 м - 1/4 финала
14:18 - Мужчины, 500 м, предварительные забеги
14:55 - Женщины, 1000 м - полуфиналы
15:04 - Мужчины, эстафета, 5000 м - полуфиналы
15:37 - Женщины, 1000 м - Финал B
15:43 - Женщины, 1000 м - Финал А
14:00 - Мужчины, 500 м - 1/4 финала
14:27 - Мужчины, 500 м - полуфиналы
14:35 - Женщины, эстафета, 3000 м, финал B
14:44 - Женщины, эстафета 3000 м, финал А
15:09 - Мужчины, 500 м - Финал B
15:14 - Мужчины, 500 м - Финал А
14:30 - Женщины, 1500 м - 1/4 финала
15:15 - Женщины, 1500 м - полуфиналы
15:32 - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал B
15:44 - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал А
16:11- Женщины, 1500 м - Финал B
16:18 - Женщины, 1500 м - Финал А
* Расписание может быть изменено
Столичный дворец спорта был построен в 1968 году,. В 2022 году этот стадион станет местом проведения соревнований по шорт-треку и фигурному катанию. На летних Олимпийских играх 2008 года здесь проходили соревнования по волейболу.
На этой арене состоялось несколько важных спортивных мероприятий, в том числе матчи по настольному теннису между Китаем и США в рамках программы дипломатического обмена по настольному теннису в 1971 году и одна из первых игр НБА в Китае в 2004 году.