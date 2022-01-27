Шорт-трек на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- 500 м

- 1000 м

- 1500 м

- 5000 м, эстафета

Женщины:

- 500 м

- 1000 м

- 1500 м

- 5000 м, эстафета

Смешанная эстафета

Расписание соревнований по шорт-треку

5 февраля

14:00 - Женщины, 500 м, предварительные забеги

14:38 - Мужчины, 1000 м, предварительные заезды

15:23 - Смешанная командная эстафета - 1/4 финала

15:53 - Смешанная командная эстафета - полуфиналы

16:18 - Смешанная командная эстафета - Финал B

16:26 - Смешанная командная эстафета - Финал А

7 февраля

14:30 - Женщины, 500 м - 1/4 финала

14:44 - Мужчины, 1000 м - 1/4 финала

15:13 - Женщины, 500 м - полуфиналы

15:20 - Мужчины, 1000 м - полуфиналы

15:41 - Женщины, 500 м - Финал B

15:46 - Женщины, 500 м - Финал А

15:52 - Мужчины, 1000 м - Финал B

15:58 - Мужчины, 1000 м - Финал А

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

9 февраля

14:00 - Мужчины, 1500 м - 1/4 финала

14:44 - Женщины, 1000 м, предварительные забеги

15:29 - Мужчины, 1500 м - полуфиналы

15:45 - Женщины, эстафета, 3000 м - полуфиналы

16:13 - Мужчины, 1500 м - Финал B

16:20 - Мужчины, 1500 м - Финал А

11 февраля

14:00 - Женщины, 1000 м - 1/4 финала

14:18 - Мужчины, 500 м, предварительные забеги

14:55 - Женщины, 1000 м - полуфиналы

15:04 - Мужчины, эстафета, 5000 м - полуфиналы

15:37 - Женщины, 1000 м - Финал B

15:43 - Женщины, 1000 м - Финал А

13 февраля

14:00 - Мужчины, 500 м - 1/4 финала

14:27 - Мужчины, 500 м - полуфиналы

14:35 - Женщины, эстафета, 3000 м, финал B

14:44 - Женщины, эстафета 3000 м, финал А

15:09 - Мужчины, 500 м - Финал B

15:14 - Мужчины, 500 м - Финал А

16 февраля

14:30 - Женщины, 1500 м - 1/4 финала

15:15 - Женщины, 1500 м - полуфиналы

15:32 - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал B

15:44 - Мужчины, эстафета, 5000 м - Финал А

16:11- Женщины, 1500 м - Финал B

16:18 - Женщины, 1500 м - Финал А

* Расписание может быть изменено

Столичный дворец спорта

Столичный дворец спорта был построен в 1968 году,. В 2022 году этот стадион станет местом проведения соревнований по шорт-треку и фигурному катанию. На летних Олимпийских играх 2008 года здесь проходили соревнования по волейболу.

На этой арене состоялось несколько важных спортивных мероприятий, в том числе матчи по настольному теннису между Китаем и США в рамках программы дипломатического обмена по настольному теннису в 1971 году и одна из первых игр НБА в Китае в 2004 году.