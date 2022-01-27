СМИ: Заказчиком антироссийской кампании в прессе могут быть предприятия ВПК

Американский журналист Такер Карлсон в своей статье в консервативном журнале The American Thinker высказал мнение, что за антироссийской кампанией в американских СМИ может стоять авиационная и космическая корпорация Lockheed Martin.

По наблюдениям Карлсона, например, в политическом издании Politico появилась серия статей антироссийской направленности, доступных для чтения даже без подписки, в них есть пометка "предоставлено Lockheed Martin", а рядом с публикациями стоят рекламные блоки корпорации.

Также Карлсон ссылается на публикации в издании The Washington Post, где опубликована статья "Джозеф Байден должен показать, что в случае необходимости Соединенные Штаты готовы поддержать Украину в военном плане". Материал написан неким Майклом Викерсом, в прошлом офицером ЦРУ, а ныне членом совета директоров британской оборонной компании BAE Systems, работающей в том числе в аэрокосмической сфере.

Как считает Карлсон, приведенные им факты говорят, что существует "нечестивый союз множества ветвей мирового правительства, торговцев оружием, наемников и средств массовой информации. Эта коалиция наживается на войнах, поэтому ее члены убеждают правительства ввязываться в войны".