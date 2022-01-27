Сноуборд на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- Кросс

- Хафпайп

- Параллельный гигантский слалом

- Слоупстайл

- Биг-эйр

Женщины:

- Кросс

- Хафпайп

- Параллельный гигантский слалом

- Слоупстайл

- Биг-эйр

Смешанные команды:

- Кросс

Расписание соревнований по сноуборду

5 февраля

5:45 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1

6:47 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2

6 февраля

4:30 - Женщины. Слоупстайл. Финал 1

4:57 - Женщины. Слоупстайл. Финал 2

5:24 - Женщины. Слоупстайл. Финал 3

7:30 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1

8:32 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2

7 февраля

7:00 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1

7:27 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2

7:54 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

9 февраля

5:40 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

6:07 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация

6:34 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание

7:01 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание

9:30 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

9:48 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала

10:06 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

10:15 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала

10:24 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы

10:30 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы

10:36 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал

10:43 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал

После малого финала - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

После малого финала - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

9 февраля

4:30 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1

5:21 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2

6:00 - Женщины. Кросс. Посев 1

6:55 - Женщины. Кросс. Посев 2

7:30 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1

8:21 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2

9:30 - Женщины. Кросс. 1/8 финала

10:07 - Женщины. Кросс. 1/4 финала

10:28 - Женщины. Кросс. Полуфиналы

10:45 - Женщины. Кросс. Малый финал

После малого финала - Женщины. Кросс. Большой финал

10 февраля

4:30 - Женщины. Хафпайп. Финал 1

4:57 - Женщины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Женщины. Хафпайп. Финал 3

6:15 - Мужчины. Кросс. Посев 1

7:10 - Мужчины. Кросс. Посев 2

9:00 - Мужчины. Кросс. 1/8 финала

9:37 - Мужчины. Кросс. 1/4 финала

9:58 - Мужчины. Кросс. Полуфиналы

10:15 - Мужчины. Кросс. Малый финал

После малого финала - Мужчины. Кросс. Большой финал

11 февраля

4:30 - Мужчины. Хафпайп. Финал 1

4:57 - Мужчины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Мужчины. Хафпайп. Финал 3

12 февраля

5:00 - Смешанные команды. Кросс. 1/4 финала

5:30 - Смешанные команды. Кросс. Полуфиналы

5:50 - Смешанные команды. Кросс. Малый финал

После малого финала - Смешанные команды. Кросс. Большой финал

14 февраля

4:30 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1

5:15 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2

6:00 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3

8:30 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1

9:15 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2

10:00 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3

15 февраля

4:30 - Женщины. Биг-эйр. Финал 1

4:52 - Женщины. Биг-эйр. Финал 2

5:15 - Женщины. Биг-эйр. Финал 3

8:00 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1

8:22 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2

8:45 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

* Расписание может быть изменено

Биг-эйр Шоген

"Биг-эйр Шоген" примет соревнования по сноуборду и фристайлу. Концепция дизайна заимствована у традиционных летающих апсар на фресках Дуньхуана. Комплекс построен на территории бывшего сталелитейного завода.

После зимних Олимпийских игр площадка будет использоваться для проведения различных спортивных соревнований и тренировок спортсменов, а также культурных и общественных мероприятий.

Фото: REUTERS

Снежный парк Геньтин

Снежный парк Геньтин станет площадкой для акробатики, хафпайпа, могула, слоупстайла, кросса и параллельного гигантского слалома как в соревнованиях по сноуборду сноуборде, так во фристайле. В парке будет два отдельных пространства - парк А для фристайла и парк Б для сноуборда - каждый вместимостью 7500 зрителей.