Сноуборд на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- Кросс
- Хафпайп
- Параллельный гигантский слалом
- Слоупстайл
- Биг-эйр
Женщины:
- Кросс
- Хафпайп
- Параллельный гигантский слалом
- Слоупстайл
- Биг-эйр
Смешанные команды:
- Кросс
5:45 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1
6:47 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2
4:30 - Женщины. Слоупстайл. Финал 1
4:57 - Женщины. Слоупстайл. Финал 2
5:24 - Женщины. Слоупстайл. Финал 3
7:30 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1
8:32 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2
7:00 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1
7:27 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2
7:54 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3
5:40 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
6:07 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
6:34 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание
7:01 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Спуски на выбывание
9:30 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
9:48 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
10:06 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
10:15 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
10:24 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы
10:30 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Полуфиналы
10:36 - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал
10:43 - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал
После малого финала - Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
После малого финала - Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
4:30 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1
5:21 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2
6:00 - Женщины. Кросс. Посев 1
6:55 - Женщины. Кросс. Посев 2
7:30 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1
8:21 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2
9:30 - Женщины. Кросс. 1/8 финала
10:07 - Женщины. Кросс. 1/4 финала
10:28 - Женщины. Кросс. Полуфиналы
10:45 - Женщины. Кросс. Малый финал
После малого финала - Женщины. Кросс. Большой финал
4:30 - Женщины. Хафпайп. Финал 1
4:57 - Женщины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Женщины. Хафпайп. Финал 3
6:15 - Мужчины. Кросс. Посев 1
7:10 - Мужчины. Кросс. Посев 2
9:00 - Мужчины. Кросс. 1/8 финала
9:37 - Мужчины. Кросс. 1/4 финала
9:58 - Мужчины. Кросс. Полуфиналы
10:15 - Мужчины. Кросс. Малый финал
После малого финала - Мужчины. Кросс. Большой финал
4:30 - Мужчины. Хафпайп. Финал 1
4:57 - Мужчины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Мужчины. Хафпайп. Финал 3
5:00 - Смешанные команды. Кросс. 1/4 финала
5:30 - Смешанные команды. Кросс. Полуфиналы
5:50 - Смешанные команды. Кросс. Малый финал
После малого финала - Смешанные команды. Кросс. Большой финал
4:30 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1
5:15 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2
6:00 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3
8:30 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1
9:15 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2
10:00 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3
4:30 - Женщины. Биг-эйр. Финал 1
4:52 - Женщины. Биг-эйр. Финал 2
5:15 - Женщины. Биг-эйр. Финал 3
8:00 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
8:22 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
8:45 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
* Расписание может быть изменено
"Биг-эйр Шоген" примет соревнования по сноуборду и фристайлу. Концепция дизайна заимствована у традиционных летающих апсар на фресках Дуньхуана. Комплекс построен на территории бывшего сталелитейного завода.
После зимних Олимпийских игр площадка будет использоваться для проведения различных спортивных соревнований и тренировок спортсменов, а также культурных и общественных мероприятий.
Снежный парк Геньтин станет площадкой для акробатики, хафпайпа, могула, слоупстайла, кросса и параллельного гигантского слалома как в соревнованиях по сноуборду сноуборде, так во фристайле. В парке будет два отдельных пространства - парк А для фристайла и парк Б для сноуборда - каждый вместимостью 7500 зрителей.