Советники глав "нормандской четверки" обсудили Минские соглашения

Новости

Россия и Беларусь начнут вместе мониторить таможенные операции 12:31
Белорусы планируют поднять на Эверест частички вечных огней Союзного государства 12:26
Великобритания может отправить войска в Словакию 12:26
Чечня и Беларусь подписали план сотрудничества 12:22
Отставной полковник МВД получил 4 года за попытку мошенничества 12:13
В Подмосковье откроют 100 выделенных полос в этом году 12:11
Военные инструкторы из Канады останутся на Украине до 2025 года 12:09
Врачам в Подмосковье начали доплачивать за трудоустройство коллег 12:06
Против экс-дипломата США в России возбудили дело о контрабанде наркотиков 12:06
Медведев не видит фатальной катастрофы при отключении России от SWIFT 12:02
В ЛНР зафиксировали 37 попыток разведки с воздуха за сутки 11:52
Минимальная пенсия жителей Подмосковья старше 65 лет составит 17 тысяч рублей 11:42
Более 10 млрд прививок от COVID-19 сделано в мире 11:42
Пушилин: ДНР нуждается в современном вооружении 11:23
Задержан боец украинской Нацгвардии, расстрелявший людей в Днепре 11:17
Синоптик предупредила о новом снегопаде в Москве 11:14
Спикер парламента и министр спорта Южной Кореи примут участие в церемонии открытия ОИ 11:09
Петербург отмечает День полного снятия блокады 11:08
В Минске начала работу сессия нижней палаты парламента страны 11:06
Морская авиация Балтфлота получила звено истребителей Су-30СМ2 11:01
Таможня пресекла канал поставок сильнодействующих препаратов в Россию 10:58
РБК: Минфин предложил новые правила операций с криптовалютой 10:55
Депутат Затулин оценил угрозы Госдепа помешать запуску "Северного потока-2" 10:40
Премьер Греции извинился за снегопады 10:32
Боец Нацгвардии расстрелял пять человек в украинском Днепре 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 11:48
Рубрика: Власть

Советники глав "нормандской четверки" обсудили Минские соглашения

Текст: Петр Лихоманов
Переговоры политических советников лидеров стран "Нормандского формата" завершились решением продолжить диалог через две недели. По сравнению с результатами предыдущих встреч, на фоне заявленной накануне позиции Киева и напряженной ситуации вокруг и внутри этой страны, итог уже нельзя назвать отрицательным. По крайней мере, у Зеленского после почти девятичасового диалога взяли время на обдумывание перспектив, и значит, как отмечают прозорливые украинские СМИ, в ближайшие полмесяца обострения на Донбассе случиться не должно.

Отсутствие каких-либо продвижений по заключенным еще в 2019 году в Париже договоренностям, украинская делегация попыталась замаскировать новыми, заведомо провальными "инициативами". Так, глава президентского офиса Андрей Ермак перед визитом намеревался привлечь непосредственно Францию и Германию к наблюдению за режимом прекращения огня на линии разграничения, дополнительно к действующей миссии ОБСЕ. И, конечно, им и другими украинскими спикерами был вновь повторен тезис о неприемлемости каких-либо контактов с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Однако именно об этом, непосредственно прописанном в Минских соглашениях положении, и шла речь в Париже между Дмитрием Козаком, Андреем Ермаком, Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

МИД Китая напомнил о необходимости вернуться к Минским соглашениям

Как пояснил после переговоров замглавы администрации президента РФ, украинской стороне следует выработать "собственное видение будущих политических условий урегулирования конфликта, будущей автономии, особого статуса, как записано в Минских соглашениях", и без согласования с Донецком и Луганском это сделать невозможно. "Сегодня речь идет не столько даже о том, чтобы обсуждался вопрос, уже не просто о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза, люди разговаривали друг с другом, а чтобы была реакция на многочисленные письменные предложения, которые Донбасс внес в контактную группу", - сказал Дмитрий Козак. Также он дал понять, что в том числе и с этим связан запрос Киева на двухнедельную паузу. Что касается встречи на высшем уровне в "нормандском формате", о которой не перестает говорить украинская сторона, то без исполнения ею уже взятых на себя обязательств и продвижения по политической части Минских соглашений, такие переговоры, по словам Дмитрия Козака, не будут иметь практического смысла.

В целом же, как заявил по итогам встречи глава российской делегации - "похвастаться нечем". "Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, прогресс практически нулевой", - констатировал Козак. Тем не менее состоялся откровенный разговор и проведена инвентаризация проблем. В свою очередь Андрей Ермак ничего конкретного журналистам не рассказал, ограничившись констатацией приверженности Киева режима прекращения огня, который в последние недели, действительно можно назвать действующим. Впрочем, от него не услышали и слов об украинских "красных линиях", что также можно отнести к позитивным итогам состоявшейся встречи.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины

Главное сегодня

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Медведев на 100 процентов уверен в начале эксплуатации "Северного потока-2"
Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений
Володин: Запад хочет перечеркнуть подвиг советского народа
Боец Нацгвардии расстрелял пять человек в украинском Днепре
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом