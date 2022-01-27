Советники глав "нормандской четверки" обсудили Минские соглашения

Переговоры политических советников лидеров стран "Нормандского формата" завершились решением продолжить диалог через две недели. По сравнению с результатами предыдущих встреч, на фоне заявленной накануне позиции Киева и напряженной ситуации вокруг и внутри этой страны, итог уже нельзя назвать отрицательным. По крайней мере, у Зеленского после почти девятичасового диалога взяли время на обдумывание перспектив, и значит, как отмечают прозорливые украинские СМИ, в ближайшие полмесяца обострения на Донбассе случиться не должно.

Отсутствие каких-либо продвижений по заключенным еще в 2019 году в Париже договоренностям, украинская делегация попыталась замаскировать новыми, заведомо провальными "инициативами". Так, глава президентского офиса Андрей Ермак перед визитом намеревался привлечь непосредственно Францию и Германию к наблюдению за режимом прекращения огня на линии разграничения, дополнительно к действующей миссии ОБСЕ. И, конечно, им и другими украинскими спикерами был вновь повторен тезис о неприемлемости каких-либо контактов с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Однако именно об этом, непосредственно прописанном в Минских соглашениях положении, и шла речь в Париже между Дмитрием Козаком, Андреем Ермаком, Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

Как пояснил после переговоров замглавы администрации президента РФ, украинской стороне следует выработать "собственное видение будущих политических условий урегулирования конфликта, будущей автономии, особого статуса, как записано в Минских соглашениях", и без согласования с Донецком и Луганском это сделать невозможно. "Сегодня речь идет не столько даже о том, чтобы обсуждался вопрос, уже не просто о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза, люди разговаривали друг с другом, а чтобы была реакция на многочисленные письменные предложения, которые Донбасс внес в контактную группу", - сказал Дмитрий Козак. Также он дал понять, что в том числе и с этим связан запрос Киева на двухнедельную паузу. Что касается встречи на высшем уровне в "нормандском формате", о которой не перестает говорить украинская сторона, то без исполнения ею уже взятых на себя обязательств и продвижения по политической части Минских соглашений, такие переговоры, по словам Дмитрия Козака, не будут иметь практического смысла.

В целом же, как заявил по итогам встречи глава российской делегации - "похвастаться нечем". "Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, прогресс практически нулевой", - констатировал Козак. Тем не менее состоялся откровенный разговор и проведена инвентаризация проблем. В свою очередь Андрей Ермак ничего конкретного журналистам не рассказал, ограничившись констатацией приверженности Киева режима прекращения огня, который в последние недели, действительно можно назвать действующим. Впрочем, от него не услышали и слов об украинских "красных линиях", что также можно отнести к позитивным итогам состоявшейся встречи.