Средства из Фонда национального благосостояния пустят на котельные

Первые предварительные заявки регионов на финансирование проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств из Фонда национального благосостояния одобрил штаб правительственной комиссии.

В Мурманской области на эти средства будет модернизирована котельная в Оленегорске. Для этого одобрен заем на 386,6 млн рублей. В Якутии планируется модернизировать и построить котельные и тепловые сети в селах, сообщает Минстрой. На это будет выделено 273,3 млн рублей в качестве займа.

На заседании штаба также были рассмотрены и одобрены заявки регионов на строительство и реконструкцию объектов с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Курской области одобрено финансирование в 0,4 млрд рублей для строительства детского сада на 280 мест, Ямало-Ненецкому АО выделят 2,4 млрд рублей под строительство школы и детского сада в городе Губкинский.