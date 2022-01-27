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Студент, взломавший Mac через браузер, получит $100,5 тысячи от Apple

Текст:   Виктория Чернышева
27.01.2022,  
21:01
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Студент Райан Пикрен заработал 100,5 тысячи долларов от Apple за новую уязвимость, обнаруженную в Mac. Молодой человек воспользовался брешами, которые он нашел в браузере Safari и облачном сервисе iCloud, и получил доступ к аккаунтам пользователей и их веб-камерам.

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Хакер получил доступ к большому перечню личных данных: веб-счетам, файловой системе, камере и микрофону, демонстрации экрана пользователя. О том, что Mac можно взломать благодаря сохранению локальных копий веб-сайтов в Safari, было заявлено еще девять лет назад. Однако Apple не стала предпринимать никаких действий: в компании посчитали, что это нереально.

Как уточняет портал AppleInsider, это самая большая награда, которую Apple выплачивала за подобные "находки". Уязвимости в настоящий момент устранены.

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