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У фильма "Мортал Комбат" появится сиквел

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    27.01.2022, 14:27
Текст:   Ася Кушнарева

Компания New Line снимет продолжение боевика "Мортал Комбат", основанного на популярной видеоигре.

Подробностей касательно сюжета или актерского состава пока не сообщается. По информации Deadline, сценаристом выступит Джереми Слейтер, работавший над новым марвеловским сериалом "Лунный рыцарь", проектом Netflix "Академия Амбрелла" и адаптацией "Томминокеров" Стивена Кинга.

Напомним, перезапуск культового фильма "Смертельная битва" (1995 год) вышел весной 2021 года и занимал лидирующие позиции в прокате, в том числе в российском. Он также был запущен на HBO, где вошел в число лучших фильмов сервиса.

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