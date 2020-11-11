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Официально: Netflix продлил "Академию "Амбрелла" на третий сезон

Новости
    11.11.2020, 12:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Теперь официально: Netflix продлил супергеройское шоу "Академия "Амбрелла" на третий сезон. О чем сообщается в Twitter сервиса.

При этом неофициально информация о продлении начала усиленно фигурировать еще до премьеры второго.

Съемки третьего сезона стартуют в феврале.

Всего же по уверению создателей у них имеется материала как минимум на пять сезонов.

Фото: youtube.com/ HBO
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Премьера первого сезона состоялась в феврале 2019 года, второй вышел в июле 2020-го, стяжав славу и большой успех.

В основе сериала - одноименный комикс, с сюжетом которого авторы адаптации обходятся крайне вольно. В центре историй - группа бывших воспитанников частной академии "Амбрелла", наделенных сверхспособностями и разного рода внутренними демонами, как говорится.

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