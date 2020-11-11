Официально: Netflix продлил "Академию "Амбрелла" на третий сезон

Теперь официально: Netflix продлил супергеройское шоу "Академия "Амбрелла" на третий сезон. О чем сообщается в Twitter сервиса.

I heard a rumor... that you've been asking for these:



The Umbrella Academy profile icons are currently uploading to Netflix! pic.twitter.com/zEslXj5FQr — Netflix (@netflix) November 10, 2020

При этом неофициально информация о продлении начала усиленно фигурировать еще до премьеры второго.

Съемки третьего сезона стартуют в феврале.

Всего же по уверению создателей у них имеется материала как минимум на пять сезонов.

Премьера первого сезона состоялась в феврале 2019 года, второй вышел в июле 2020-го, стяжав славу и большой успех.

В основе сериала - одноименный комикс, с сюжетом которого авторы адаптации обходятся крайне вольно. В центре историй - группа бывших воспитанников частной академии "Амбрелла", наделенных сверхспособностями и разного рода внутренними демонами, как говорится.