"Академия Амбрелла" продлена на третий сезон до премьеры второго

Супергеройский сериал "Академия Амбрелла", премьера второго сезона которого состоится 31 июля, продлен на третий.

Об этом передает специализирующийся на инсайдерской информации ресурс We Got This Covered, заверяя, что его источник очень надежен.

Официального подтверждения от Netflix пока нет.

Сериал основан на одноименном комиксе, в центре которого - группа бывших воспитанников частной академии "Амбрелла", паранормальных детей странной биографии, усыновленных эксцентричным бизнесменом и взращенных при помощи мачехи андроида.

Миссия супергероев - периодически купировать грозящие Земле апокалипсисы.

Релиз первого сезона шоу состоялся 15 февраля.