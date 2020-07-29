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"Академия Амбрелла" продлена на третий сезон до премьеры второго

Новости
    29.07.2020, 11:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Супергеройский сериал "Академия Амбрелла", премьера второго сезона которого состоится 31 июля, продлен на третий.

Фото: youtube.com/ Jurassic World
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода"

Об этом передает специализирующийся на инсайдерской информации ресурс We Got This Covered, заверяя, что его источник очень надежен.

Официального подтверждения от Netflix пока нет.

Сериал основан на одноименном комиксе, в центре которого - группа бывших воспитанников частной академии "Амбрелла", паранормальных детей странной биографии, усыновленных эксцентричным бизнесменом и взращенных при помощи мачехи андроида.

Миссия супергероев - периодически купировать грозящие Земле апокалипсисы.

Релиз первого сезона шоу состоялся 15 февраля.

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