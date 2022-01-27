В уходящем 2021 году китайско-российские отношения выдержали проверку эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли беспрецедентно высокого уровня.

Рассматривая 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в качестве нового старта, Китай и Россия продолжат развивать двустороннее сотрудничество в разных областях. Информслужба "Россия-Китай: главное" - совместное информационное приложение Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня" - перечислила ТОП-5 событий года в контексте китайско-российских отношений.

1. Лидеры РФ и КНР подвели итоги развития двусторонних отношений за год

15 декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели вторую в 2021 году встречу в формате видеоконференции. Лидеры двух стран отметили, что в условиях небывалых за последнее столетие перемен и беспрецедентного вызова пандемии мир переживает период турбулентности и трансформации. Китайско-российские отношения выдержали разного рода испытания и демонстрируют новую мощную динамику и жизнеспособность. В настоящее время российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и достойны называться образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Лидеры КНР и РФ также упомянули о встрече на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Обращаясь к Владимиру Путину, Си Цзиньпин сказал: "Через месяц вы посетите с визитом Китай и примите участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Я жду вас на "белую Олимпиаду", и, как гласит ее девиз, - "вместе ради общего будущего", поэтому готов с вами открывать новые перспективы для китайско-российских отношений в постковидную эпоху". Владимир Путин ответил, что признателен Си Цзиньпину за приглашение "на это знаковое мероприятие". "Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать", - сказал президент России.

2. Продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Китайско-Российскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2021 году исполнилось 20 лет. 28 июня председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели встречу в формате видеоконференции, на которой сделали совместное заявление. В заявлении говорится, что сегодня, когда крупнейшая за столетие пандемия обостряет глобальное соперничество, положения Договора не только не устарели, но и приобретают новое звучание, продолжают служить надежной опорой китайско-российских отношений. Лидеры двух стран высоко оценили историческое значение и практическую ценность договора и согласились продлить его действие.

Фото: Медиакорпорация Китая

3. Рост в китайско-российской торговле, успехи в экономическом сотрудничестве

На фоне пандемии двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла вопреки общемировой тенденции. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней торговли составил 130,43 миллиарда долларов, превысив показатель за весь 2020 год и увеличившись на 33,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам профильных ведомств обеих стран, масштабы китайско-российской торговли в 2021 году, как ожидается, способны установить новый исторический максимум. Кроме того, были достигнуты плодотворные результаты и в энергетическом сотрудничестве. В мае в Китае официально началось сооружение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции, а также третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу". В ноябре завершено строительство перехода через Хуанхэ восточного маршрута китайско-российского газопровода. По состоянию на декабрь этого года этот газопровод работает безопасно и стабильно уже в течение двух лет. Поставки из России в Китай по нему составили примерно 13,6 миллиарда кубометров природного газа.

Фото: Медиакорпорация Китая

4. Завершение Годов научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России, начало нового этапа сотрудничества в аэрокосмической сфере

Главы Китая и России объявили 2020 и 2021 годы - Годами научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России. Преодолев неблагоприятные последствия эпидемии, за последние два года страны реализовали более 1 тысячи мероприятий научно-технического сотрудничества. Наши страны достигли плодотворных результатов в противоэпидемическом сотрудничестве, во взаимодействии в аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике, цифровой экономике и др. Такие проекты, как Китайско-Российский математический центр и первый виртуальный медиаперсонаж, созданный при сотрудничестве Китая и России, стали блестящими результатами взаимодействия двух стран. Кроме того, в марте 2021 года Китайское государственное космическое управление и Госкорпорация "Роскосмос" подписали "Меморандум о взаимопонимании между правительством КНР и правительством РФ о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции". Это означает, что в китайско-российском сотрудничестве в аэрокосмической сфере также наступил новый этап развития.

5. Проведение первого совместного морского патрулирования

С 17 по 23 октября прошло первое китайско-российское совместное морское патрулирование в западной акватории Тихого океана. Стороны сформировали объединенную эскадру из 10 судов и 6 палубных вертолетов. Китайско-российская эскадра пересекла Японское море, вошла в западную акваторию Тихого океана и далее - в акваторию Восточно-Китайского моря. Во время патрулирования стороны провели серию тренировок: совместную навигацию и маневрирование, а также отработку боевой ситуации с применением оружия. Эта операция стала частью годового плана сотрудничества между вооруженными силами Китая и России, она не нацелена на третью сторону.

Фото: РИА Новости

Комментарий

Василий Пушков, глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня":

Лидеры РФ и КНР в ходе видеоконференции подвели всесторонние итоги новых достижений развития двусторонних отношений в 2021 году и обозначили цели на 2022-й. За последний год лидеры наших стран встречались, хоть и виртуально, но дважды, а если считать с 2013 года - то это будет 37 раз. Отношения между лидерами действительно сложились уникальные, свидетельство этому - частота двусторонних встреч.

Китайско-российские отношения выдержали разного рода испытания: вспышки коронавирусной эпидемии неоднократно приводили к закрытию пограничных пунктов, и все-таки торговый оборот России и Китая превысил докризисный уровень; успешно прошли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России; осуществляется целый ряд крупных проектов стратегического значения; Китай и Россия договорились укреплять инвестиционное сотрудничество; плодотворно продвигается сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" и Евразийского экономического союза.

Фото: РИА Новости

Москва и Пекин также традиционно выступают единым фронтом на международной арене. В этом году Китай оказал России значительную поддержку, выступив за предложения Москвы Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности.

Вполне естественно, лидеры подчеркивают и необходимость дальнейшего укрепления контактов между профильными противоэпидемическими ведомствами, ведь коронавирус мешает сотрудничеству не только в экономической, но и в гуманитарной и других областях.

Владимир Путин лично посетит Пекин во время зимних Олимпийских игр, и, разумеется, будет не просто гостем Олимпиады - запланированы новые переговоры.

Взгляд

Василий Пушков:

Китайско-российскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в нынешнем году исполнилось 20 лет. Разумеется, и Россия, и Китай, и весь мир сегодня совсем не тот, что был два десятилетия назад. Однако в июле во время первой в 2021 году видеовстречи лидеры заявляли, что сегодня, когда крупнейшая за столетие пандемия обостряет глобальное соперничество, положения Договора не только не устарели, но и приобретают новое звучание, продолжают служить надежной опорой китайско-российских отношений.

Отношения России и Китая за 20 лет стали настолько близкими в политическом, дипломатическом и военном аспектах, что их даже называют "союзниками", однако в подобного рода отношения страны пока вступать не планируют. Сближение Москвы и Пекина неизбежно вызывает опасения на Западе. Бывший госсекретарь США Майк Помпео некорректно утверждал, что Россия и Китай очевидно станут соперниками, ведь они делят одну из самых протяженных границ в мире. Однако между Россией и Китаем давно нет пограничных споров, более того, с конца 1990-х страны договорились сократить военное присутствие на границе. Уже много лет страны проводят совместные военные и антитеррористические учения, а при таком тесном взаимодействии не может идти речи ни о каком соперничестве. Более того, отношения России и Китая не направлены против третьей стороны, стратегическое партнерство такого уровня достигалось само собой, а не в ответ на внешние факторы.

Прямая речь

Сюэ Фуци, руководитель Отдела стратегических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук:

Сюэ Фуци.

На видеоконференции председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин выразили большое удовлетворение по поводу того, что за первые 11 месяцев 2021 года общий объем товарооборота между Китаем и Россией превысил 130 миллиардов долларов. Действительно, несмотря на пандемию, нам удалось выйти на высокий уровень, и будем надеяться на то, что поставленная лидерами наших государств цель - к 2024 году увеличить двустороннюю торговлю до 200 миллиардов долларов в год - будет достигнута.

За первые три квартала этого года объем китайско-российской торговли энергоносителями достиг 34,9 миллиарда долларов, что составляет почти 34 процента от общего объема двусторонней торговли. Поэтому торговля энергоносителями стала "стабилизирующим фактором" для наших двусторонних отношений. Россия стала самым крупным поставщиком энергоносителей для Китая. Китай покупает у России нефть, газ и электроэнергию.

Сейчас поставки в КНР проходят преимущественно транзитом по газопроводу "Сила Сибири", введенному в эксплуатацию в конце 2019 года. По данным "Газпрома", в последние два месяца транспортировка СПГ по нему растет ежедневно более чем на 30 процентов от суточных контрактных обязательств. По всем направлениям Россия играет очень важную роль в структуре китайской энергетики, особенно в плане зеленых источников энергии.

В тему

Алексей Савицкий, руководитель представительства Медиагруппы "Россия сегодня" в Китае и руководитель китайской редакции:

Научно-техническое сотрудничество - это важная составная часть двусторонних отношений Китая и России. Оно уже реально стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов в целом. Еще в декабре 1992 года правительства двух стран подписали "Соглашение о научно-техническом сотрудничестве", заложив фундамент для возобновления китайско-российских связей в данной сфере.

Целый ряд российских и китайских институтов ведут совместную работу в рамках двустороннего научно-технического сотрудничества. Ученые проводят совместные исследования во многих важных сферах, например, в геологии, металлургии, экологии.

Фото: Медиакорпорация Китая

По словам главы КНР, Китай и Россия должны активно пользоваться возможностями, открывающимися благодаря новому витку научно-технической революции и трансформации промышленной модели. Си Цзиньпин объявил, что Китай будет укреплять сотрудничество с Россией в таких областях, как тестирование на COVID-19, а также в разработке вакцин и лекарств.

Мнение

Фото: РИА Новости

Сюэ Фуци:

Военное сотрудничество - важная составляющая в наших двусторонних отношениях, потому что Китай и Россия - крупные державы, несут серьезные ответственности за стабильность, мир и безопасность в регионе.

С начала 2021 года Китай и Россия провели три раунда совместных военных учений, в том числе военные учения "Запад/Взаимодействие-2021", "Мирная миссия-2021" и "Морское взаимодействие-2021". Помимо того, прошло первое китайско-российское совместное морское патрулирование в западной акватории Тихого океана. Все это говорит о высоком уровне взаимодоверия между военными ведомствами двух стран.

Такие шаги и меры направлены не только на повышение боеготовности соединения Китая и России, но и на повышение эффективности взаимодействия в случае защиты безопасности и территориальной целостности - в будущем такое взаимодействие, такие учения и маневры будут продолжены, добавлены новые элементы.

Необходимые совместные действия наших военных - морских сил, боевой авиации, сухопутных сил и полицейских сил - очень важны. Проведение подобных маневров - четкий сигнал потенциальным "недоброжелателям", чтобы те всегда трезво оценивали ситуацию.