В 2021 году в жилых новостройках Москвы оформлено рекордное число сделок

Управлением Росреестра по Москве в январе-декабре 2021 года зарегистрировано 143 985 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости.

Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года. В частности, на рынке жилой недвижимости зарегистрировано 98 770 первичных договоров - с ростом на 20 процентов. Особенно большой и в жилом, и в нежилом сегментах отмечен в декабре.

"В итоге за 12 месяцев в Москве зафиксирован новый количественный рекорд - почти 144 тысячи регистраций ДДУ на первичном рынке. Очевидно, среди решающих факторов повышенного спроса стала льготная ипотека, которая даже после изменений ее условий продолжала стимулировать продажи в Москве. Кроме того, в столице все больше покупателей вместе с квартирами в новостройках сразу приобретали нежилые помещения (кладовки) и машиноместа, что также отражалось на объемах регистраций, - комментирует продажи жилья в столице Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. - Интерес граждан поддерживается еще программой комплексной застройки в Москве. Все новостройки возводятся по современным требованиям, а жильцы в новых домах помимо квадратных метров получают комфортную городскую среду, где в шаговой доступности есть вся социальная инфраструктура, включая поликлиники, школы, детские сады и спортивные объекты".