В Беларуси прокомментировали предстоящее учение "Союзная решимость-2022"

На возросшей роли коллективных военно-политических союзов в обеспечении национальной безопасности акцентировал внимание первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич. Военачальник провел 27 января брифинг для атташе иностранных государств и журналистов, посвященный предстоящей в феврале проверке сил реагирования Союзного государства на территории РБ.

Генерал-майор, слова которого цитирует БЕЛТА, подчеркнул, что главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Он уточнил при этом, что проверка проводится в два этапа, и на завершающем этапе запланировано проведение с 10 по 20 февраля совместного белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022".

Отметив, что совместные учения носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества, Гулевич дал понять, что "при их разработке был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг Беларуси в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан". На первом этапе, уточнил первый замминистра, проверяемые войска осуществят перемещение комбинированным способом в исходные районы. В дальнейшем они выдвинутся в районы выполнения учебно-боевых задач. После завершения перебазирования часть авиации ВВС и войск ПВО РБ и Воздушно-космических сил России приступят к совместному патрулированию воздушного пространства.

Одним из основных вопросов, подлежащих отработке в ходе первого этапа, по словам военачальника, является обеспечение своевременного создания в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях в соответствии с определенной обстановкой. Оценке подвергнется готовность и способность выполнить учебно-боевые задачи силами и средствами совместного учебно-боевого центра ПВО.

На втором этапе, по словам Гулевича, основное внимание будет уделено ведению оборонительных действий на назначенных рубежах по прикрытию государственной границы РБ, в том числе на южном направлении, отработке учебно-боевых задач по огневому поражению вторгшегося противника. На заключительной фазе маневров будут отработаны вопросы разгрома противника проведением контрнаступающих действий.

Учение, констатировал генерал-майор, "позволит на практике усовершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность назначенных сил выполнить задачи по предназначению". Он напомнил, что по окончании проверки воинские части и подразделения ВС Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь, как это происходило и после всех предыдущих маневров.