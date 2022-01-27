В Бельгии вводят новый дизайн паспортов с картинками из комиксов

В Бельгии с 7 февраля появятся паспорта нового дизайна, в оформлении которых использованы картинки из известных бельгийских комиксов. Об этом 27 января сообщает телеканал RTBF.

Как отметила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, этот дизайн "хорошо представляет нашу страну, ее искусство и культуру... с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора".

В частности, в оформлении паспортов, которые нужны бельгийцам в основном для выезда за рубеж, так как внутри Бельгии у них пластиковые удостоверения личности, будут использованы картинки из серий комиксов про репортера Тентена, про смурфиков, про искателей приключений Блейка и Мортимера и другие.

Бельгия считается одной из стран-создателей моды на комиксы, так называемое "девятое искусство".

У новых бельгийских паспортов, помимо необычного дизайна, будет также вдвое больше степеней защиты.