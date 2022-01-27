В Болгарии у памятника Советской армии почтили память жертв Холокоста

Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, в центре Софии состоялась церемония возложения венков к подножию памятника Советской армии.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники посольств России и Сербии, представители Болгарской социалистической партии (БСП), руководство Союза журналистов, члены местного филиала байкерского клуба "Ночные волки", активисты антифашистского движения страны. Акция прошла в рамках международной инициативы "Мы помним".

"Мы преклоняемся перед подвигом антифашистов всей Европы, русского и других народов СССР, которые вместе с союзниками одержали победу над гитлеровской Германией и положили конец Холокосту", - подчеркнул в своем выступлении глава столичной структуры БСП Калоян Паргов.