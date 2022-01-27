В европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа

Из европейских подземных хранилищ (ПХГ) отобрано три четверти от объема газа, который был закачан в летний сезон. Об этом сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 25 января объем активного газа в европейских ПХГ был на 14,9 млрд кубометров меньше прошлогоднего уровня, а отбор достиг 75,9% или 36,3 млрд кубометров.

Общий уровень заполненности хранилищ сейчас составляет чуть выше 40%. По данным GIE, в ПХГ Европы сейчас находится 44,1 млрд кубометров газа.

Минимальный уровень запасов газа фиксируется и в украинских ПХГ - 11,8 млрд кубометров. Это на 9,8 млрд меньше, чем в прошлом году и на 3,5 млрд ниже, чем на дату закачки в апреле 2021 года.

Напомним, запасы газа в европейских ПХГ с 11 января находится на минимальных значениях за многолетний период наблюдений.