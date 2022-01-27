В ФНС разъяснили порядок налогообложения нежилых зданий на садовых участках

В ФНС отметили, что садовыми домами признаются здания сезонного использования, предназначенные "для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании". При определении налоговых ставок, льгот и налоговых вычетов подобные сооружения приравниваются к жилым домам, уточнили в ведомстве.

"Поэтому для объекта недвижимости вида "здание" с назначением "нежилое", расположенного на садовом участке и не являющегося хозпостройкой или гаражом, налог исчисляется в порядке, установленном для льготного налогообложения жилых домов", - говорится в сообщении.

Так, например, налоговая база по каждому дому определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого дома.