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Текст:   Василий Кошкин 
16:32 27.01.2022

В ФНС разъяснили порядок налогообложения нежилых зданий на садовых участках

Нежилые здания на садовых участках приравнены к жилым домам для льготного налогообложения имущества физлиц. Об этом говорится в разъяснениях Федеральной налоговой службы, которые ведомство направило в региональные управления.
Фото: Свердлов Леонид/ ТАСС Фото: Свердлов Леонид/ ТАСС
Фото: Свердлов Леонид/ ТАСС

В ФНС отметили, что садовыми домами признаются здания сезонного использования, предназначенные "для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании". При определении налоговых ставок, льгот и налоговых вычетов подобные сооружения приравниваются к жилым домам, уточнили в ведомстве.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Поэтому для объекта недвижимости вида "здание" с назначением "нежилое", расположенного на садовом участке и не являющегося хозпостройкой или гаражом, налог исчисляется в порядке, установленном для льготного налогообложения жилых домов", - говорится в сообщении.

Так, например, налоговая база по каждому дому определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого дома.

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