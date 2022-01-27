В Госдуме объяснили, по кому ударят санкции против "Северного потока - 2"

В случае введения санкций против "Северного потока - 2" Германия в первую очередь нанесет удар самой себе и Евросоюзу в целом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя намерения на эту тему.

Как о возможности введения против проекта заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок - меры могут, по ее словам, войти в пакет антироссийских санкций на случай "агрессии" против Украины.

Ананских, комментируя эту тему RT, заметил, что РФ в любом случае найдет, куда поставлять газ по новому газопроводу. "Это не является проблемой", - подчеркнул депутат.

Однако именно население Германии и ЕС в целом ждет более дешевый газ, который планировалось поставлять в рамках проекта. И его отсутствие, очевидно, ударит по немецкой экономике, выразил уверенность парламентарий.

Если провести референдум, то подавляющее большинство немцев не поддержит отказ от газопровода, не сомневается он. Ведь "им гораздо важнее, чтобы у них было дешевое тепло в квартирах" и чтобы предприятия страны могли бы экономить на "голубом топливе".

Ананских также обратил внимание, что "Северный поток - 2" отношения к Украине не имеет.