В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус

В ЮАР обнаружен NeoCov - новый коронавирус, близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS.

Пока он опасен только для летучих мышей. Но, как говорится в исследовании на bioRxiv (это бесплатный электронный архив научных статей и препринтов по биологии), достаточно всего одной мутации в его геноме, и он станет опасным для человека.

Для проникновения в клетки легких летучих мышей NeoCov использует рецептор ACE2. Точно так же проникает в легкие человека и печально известный SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

По мнению ученых, пока вирус NeoCov не может проникать в человеческие клетки. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, он уже сможет заражать и человеческие клетки.

Опасность и непредсказуемость NeoCov в том, что он соединяется с рецептором ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19. Поэтому от этого коронавируса не защитят ни антитела, ни белковые молекулы. И это может сделать патоген особенно опасным для человечества.

Сейчас опасные коронавирусы присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в США, Камбодже, Швейцарии и в других странах.