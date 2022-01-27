В Казахстане на этой неделе выберут нового лидера правящей партии

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде 28 января рассмотрит вопрос избрания председателя партии, а также - внесет изменения в состав политсовета. Об этом 27 января написал в своем Twitter Бауыржан Байбек, первый заместитель председателя партии.

"Постановлением политического совета… утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии. 2. О внесении изменений и дополнений в устав. 3. О внесении изменений в состав политического совета", - сказано в сообщении.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что он принял решение передать полномочия лидера правящей партии президенту страны.