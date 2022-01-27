В Киеве полуголая активистка Femen протестовала против военного призыва женщин

Полураздетая активистка движения Femen с ребенком на руках устроила одиночный пикет перед офисом президента Украины Владимира Зеленского. Активистка выступила против обязательного военного призыва женщин. Об этом сообщает украинское издание Vesti.ua​​​.

На теле женщины были надписи: "Женщины не равно война" и "Руки прочь от женщин!". Она требовала отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин и о принудительной их мобилизации в случае войны.

Как заявила протестующая, "у государства нет морального права принуждать женщин к боевым действиям. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами и поэтому на них не должны распространяться равные обязанности. Ни одна из нас не развязывала войн!".

Ранее выпущенный приказ Минобороны Украины утвердил список отраслей и профессий, в которых работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. В списке 35 профессиональных направлений.