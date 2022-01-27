В Кремле опровергли сообщения о согласии Путина разрешить майнинг

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин якобы согласился с предложением разрешить майнинг в ряде российских регионов, - это фейк. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее с таким утверждением выступило агентство Bloomberg. По его данным, Путин якобы поддержал предложение разрешить майнинг криптовалют в регионах с избытком электроэнергии - такими как Иркутская область, Красноярский край и Карелия.

"Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались", - заявил Песков, которого цитирует РИА Новости.

Отметим, что майнинг криптовалюты - это, по сути, генерация цифровых денег с помощью оборудования. Данный процесс требует очень много электроэнергии.