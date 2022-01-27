В Марселе пройдет фестиваль русских школ

В Марселе в восьмой раз пройдет фестиваль русских школ дополнительного образования, который посвящен поддержке детей-билингвов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Он состоится в театре "Турски", его проводит Русско-французская ассоциация "Перспектива" из Марселя при поддержке Русского дома науки и культуры в Париже, генконсульства России в Марселе, Координационного совета российских соотечественников во Франции и журнала "Перспектива".

По мнению организаторов, мероприятия, подобные фестивалю, расширяют русскоязычное пространство за рубежом и сплачивают всех увлеченных "великим и могучим" в единую языковую семью. Школьники-билингвы с удовольствием принимают участие в мероприятиях, используя возможности улучшить свои знания русского языка вне языковой среды.

Также это событие способствует сближению русских школ Франции и других стран.

Цель проекта - повышение мотивации к изучению русского языка у детей-билингвов.