В МГУ опровергли информацию о переходе на дистант

Студенты МГУ им. Ломоносова учатся в смешанном формате, о полном переходе на дистант речи не идет. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 7 по 22 февраля Московский университет переводит своих студентов на дистант - якобы об этом говорится в приказе ректора.

- В Московском университете во время коронавирусных ограничений уже несколько лет студенты учатся в смешанном формате - дистанционно проходят поточные лекции, очно - семинары, практики, занятия в небольших группах, - рассказали в вузе. - Ближе к началу нового семестра, к 7 февраля, формат обучения будет определяться на каждом факультете отдельно согласно эпидемиологической обстановке.

Приказ ректора есть, но дословно в нем написано следующее: "При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля предусмотреть возможность реализации... программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".