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27.01.2022 16:59
Рубрика: Культура

В Москве представили новую книгу о Раисе Горбачевой

Текст: Наталья Лебедева
В Москве представили новую книгу о супруге экс-президента СССР Раисе Горбачевой. Сборник под лиричным названием "Раиса. О чем болит сердце" подготовили сотрудники Горбачев-фонда к 90-летию Раисы Максимовны. Его центром стала ее книга "Я надеюсь…", которую она успела выпустить в 1991 году и которая нашла широкий отклик во всем мире. Сюда же вошли фрагменты книг и воспоминаний М.С. Горбачева, а также интервью Раисы Максимовны последних лет, воспоминания многих выдающихся людей, политических деятелей, соратников, представителей искусства и просто тех, кого тронула трагическая судьба этой женщины.
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

"Эта женщина стала знаковой фигурой не только Перестройки, не только конца прошлого века, но и новейших времен в целом. Олицетворением родной страны, замечательным, талантливым полпредом ее в мире. Женщина, ломавшая закосневшие стереотипы и самоотверженно, по зову сердца, а не только по роли супруги Президента, первой леди СССР, шедшая на помощь обездоленным, и особенно - детям. Горячо, щедро и бескорыстно поддерживала она ребятишек, страдающих заболеванием крови - как будто предчувствуя и собственный уход от этой страшной болезни", - говорится в предисловии к книге.

Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС
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По словам переводчика Горбачева, руководителя отдела международных связей и контактов с прессой "Горбачев-фонда" Павла Палажченко идея написания книги возникла "фактически одновременно и в фонде, и у писателя Георгия Пряхина, чей диалог с Раисой Максимовной в свое время послужил основой для книги Раисы Горбачевой "Я надеюсь".

"Работая над этой книгой, я еще раз убедился в уникальности натуры этого человека и, к сожалению, убедился в том, что несправедлива к ней была жизнь, несправедливо рано унесла ее смерть. Я надеюсь, что вы, прочитав эту книгу, убедитесь в том, что возникает очень интересный, яркий и светлый образ этой женщины", - приводит слова Палажченко ТАСС.

Георгий Пряхин добавляет: "Раиса Максимовна - женщина из самой гущи своего народа, из самых его недр, во многом показала, как в какие-то моменты нужно подниматься над некоторыми его представлениями и даже отрываться от него и как в конечном счете необходимо непременно возвращаться к нему. У этой женщины были непростые, но очень сокровенные, кровные и, я бы даже сказал, в чем-то мистические связи со своим народом, в том числе с самой сложной его частью - женской".

Подробнее о книге "Раиса. О чем болит сердце" можно узнать в спецпроекте "РГ".

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