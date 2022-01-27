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В Москве прощаются с актером Расми Джабраиловым

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    27.01.2022, 13:37
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В московском храме Священномученика Антипы Пергамского прошло отпевание заслуженного артиста России Расми Джабраилова, скончавшегося 22 января на 90-м году жизни. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Артист почти 20 лет прослужил в Московском академическом театре им. Маяковского, снимался в большом числе фильмов и сериалов - "В августе 44-го", "Следствие ведут знатоки", Вертикаль", "Одиссея капитана Блада", "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня" и многие другие.

Сегодня после завершения церемонии прощания актер будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

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