В ПФР рассказали, кто из беременных имеет право на выплату в 30 тысяч рублей

Жены военнослужащих по призыву, ожидающие ребенка, могут получить единовременное пособие. Сумма выплаты в 2022 году составляет 29 908,46 рубля плюс районный коэффициент, напомнили в отделении ПФР по Томской области.

Кроме жен военнослужащих по призыву, на единовременную выплату могут претендовать супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений.

В ПФР отмечают, что подавать заявление на выплату можно на сроке беременности более 180 дней (после 26 акушерских недель). Второе обязательное условие - муж женщины уже должен быть призван в армию.

Для назначения единовременного пособия необходимо предоставить подтверждающий документ из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву. Если на момент обращения за выплатой служба окончена, то справку можно получить в военкомате.

"Пособие для беременной жены призывника - единовременное, сумма единая на 2022 год, не зависящая от обстоятельств. Получают денежные выплаты все женщины, находящиеся в положении, вне зависимости от региона проживания. Поэтому какого-то особого расчета в данном случае вести не приходится. Размер выплат жене военного в 2022 году составляют - 29 908,46 рублей + районный коэффициент", - говорится в сообщении ПФР.