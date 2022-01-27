В Роспотребнадзоре оценили вероятность появления нового опасного коронавируса

Существующий в Южноафриканской республике NeoCoV не является новым коронавирусом, рассказала "Российской газете" кандидат химических наук, руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

- Прежде всего, следует отметить, что NeoCoV не является новым коронавирусом. Он известен достаточно давно, первично обнаружен в экскрементах летучих мышей в Южной Африке, а полный геном его был расшифрован еще 2014-м году.

Как подчеркивает ученый, интерес общественности вызвал препринт, то есть статья, которая не прошла рецензию авторитетных ученых. В ней авторы говорят о том, что появление определенной мутации может позволить этому вирусу заражать человека.

"Авторы данного исследования ограничились изучением возможных взаимодействий на уровне клеточных линий, однако надо помнить о том, что явления, зафиксированные на клеточных линиях, не всегда воспроизводятся в полном объеме на организме в целом. Теоретически многие вирусы могут попасть в человеческую популяцию, это вопрос вероятности. Но случается это, как мы видим, достаточно редко.Поэтому говорить о том, что это новая большая опасность для всего человечества, абсолютно преждевременно. Для окончательных выводов вопрос требует дальнейшего всестороннего изучения", - подчеркнула Черкашина.

Она добавила, что мировое научное сообщество, в том числе и российские ученые, давно изучают коронавирусы и все время получают новую информацию. "Хочу напомнить, что помимо широко известных вирусов SARS-CoV-2 и SARS, MERS, которые попадали в человеческую популяцию, существуют еще сезонные коронавирусы, вызывающие обычную простуду и не представляющие для человека серьезной опасности", - уточнила ученый.

Напомним, что накануне появилось сообщение, что в ЮАР обнаружен NeoCoV - новый коронавирус, близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. По мнению ученых, пока вирус NeoCov не может проникать в человеческие клетки. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, он уже сможет заражать и человеческие клетки.