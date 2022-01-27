В Росреестре рассказали, как завладеть заброшенным участком

Эксперты Росреестра рассказали, можно ли стать владельцем заброшенного и неухоженного земельного участка и что при этом стоит учитывать.

Для начала следует выяснить, существует ли владелец заброшенного дома и земельного участка, на котором он расположен, отмечают в Росреестре. Для этого можно обратиться к председателю садового товарищества, на территории которого находится заброшенное владение, либо в орган местного самоуправления, если участок с домом находятся в населенном пункте. Можно поискать информацию о владельце на публичной кадастровой карте по кадастровым номерам участка и дома. Можно запросить выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), которая также позволит проверить наличие обременений.

Если удалось установить, что у недвижимости есть собственник, то приобрести дом и участок можно только по договору купли-продажи. При этом судьба земельного участка и прочно связанных с ним объектов одинакова - оформлять право собственности на дом необходимо одновременно с покупкой и оформлением прав на участок, на котором такой дом расположен.

Гораздо более редкий случай - когда хозяин отказывается от запущенного участка. Для этого хозяин дачи сам должен обратиться в Росреестр с заявлением об отказе от участка. Тогда на такой земельный участок регистрируется право собственности, например, муниципалитета, на территории которого этот участок находится. Затем его выставят на торги или передадут в аренду новому собственнику.

По законодательству земельный участок может быть изъят, если он предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и не используется по назначению в течение 3 лет (если более длительный срок не установлен законом). Однако изъятие - исключительная мера и возможна лишь в том случае, если собственник не исполнил предписание об устранении нарушения, и только на основании решения суда.

Процедура принудительного изъятия проводится только при отказе или уклонении от устранения нарушений.

Если участок был изъят, он становится частью муниципальной собственности, и заинтересованное лицо может его приобрести.

Если владельца объекта недвижимости найти не удалось, то, возможно, это бесхозяйное имущество (у объекта отсутствует владелец, он неизвестен или отказался от права собственности). При этом бесхозяйной вещью может быть признано только здание, земельный участок бесхозяйной вещью быть не может.

Алгоритм действий в этом случае такой. Сведения о бесхозяйном объекте должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). С заявлением о постановке на учет бесхозяйного объекта в орган регистрации прав обращается муниципальный орган, на территории которого он находится. Через год со дня постановки бесхозяйного объекта на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием о признании на него права муниципальной собственности. Затем муниципалитет обращается в Росреестр с заявлением о регистрации права муниципальной собственности на объект. После этого землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить.

В то же время может случиться, что когда вы оформили бесхозную недвижимость в собственность, неожиданно объявился предыдущий владелец (на практике такие ситуации возникают довольно редко). Бывший хозяин наверняка захочет оспорить право нового собственника. В этом случае вопрос решается в судебном порядке.

Еще один способ стать законным владельцем заброшенного дачного участка - приобретательная давность. Гражданин или юридическое лицо, которые не являются собственниками имущества, но непрерывно и добросовестно владеют им как своим собственным имуществом в течение 15 лет, могут приобрести на него право собственности в силу приобретательной давности.

Для этого необходимо подготовить пакет документов и вместе с заявлением подать в суд по месту нахождения имущества. После получения судебного решения можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности. Как правило, такие дела в упрощенном производстве рассматриваются в течение двух месяцев с момента поступления заявления в суд.