В России откроют бесплатные школы для родственников лежачих больных

Облегчить россиянам заботу о немощных близких помогут школы патронажного ухода. Специалистов из разных регионов бесплатно обучат основам работы с маломобильными людьми по проекту благотворительного фонда "Живи сейчас". Занятия начнутся с 28 февраля.

Обучение пройдет на базе московской школы патронажного ухода "Внимание и забота", которая уже пять лет организует курсы для жителей столицы - как профессиональных сиделок, так и родственников тяжелобольных людей. Теперь этот опыт будут тиражировать в регионах.

Курс рассчитан на 250 часов - основную часть знаний слушатели смогут приобрести онлайн, обращаясь к материалам в любом месте в удобное время. Для отработки практических навыков они на два дня приедут в Москву. По итогам обучения выдадут дипломы государственного образца. Расходы возьмут на себя организаторы - проект поддержан Фондом президентских грантов и благотворительным фондом Владимира Потанина.

Суть инициативы в том, чтобы подготовить тренеров-преподавателей из региональных НКО, а те уже запустят школы ухода для своих земляков. Квалифицированных сиделок не хватает везде, их услуги дороги. И многим приходится самостоятельно управляться с родными, утратившими способность к самообслуживанию.

"Многие пожилые люди в России хотят стареть дома, а уход за ними ложится на плечи родственников. Без специальных знаний забота о маломобильном человеке может навредить как подопечному, состояние которого может усугубиться, так и ухаживающему - возможны травмы спины, ухудшение отношений в семье и депрессия", - пояснила директор школы патронажного ухода Ольга Бекетова.

Правильный подход, поясняет она, делает жизнь лежачего родственника более качественной и безболезненной, поддерживает возможности к самообслуживанию, предотвращает осложнения. А современные методики, средства для ухода и вспомогательное оборудование позволяют ухаживающим беречь свои силы и здоровье.