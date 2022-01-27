В России выросли минимальные цены на водку и коньяк

Минфин утвердил приказ о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

МРЦ на бутылку водки объемом 0,5 литра выросла на 7,4%, до 261 рубля, на коньяк - на 7,6%, до 480 рублей. Минимальная цена на бренди увеличилась с 324 до 348 рублей.

Ранее в минфине отмечали, что индексация минимальных розничных цен на алкогольную продукцию - стандартная процедура, которая позволит бороться с теневым производством. В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что предложение учитывает повышение ставок акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются минфином с 2009 года. В последнее время обсуждаются аналогичные меры и в отношении слабого алкоголя - пива и пивных напитков. Однако на последнем обсуждении в Совете Федерации против ограничения минимальных цен для этой категории товаров выступили все заинтересованные ведомства. В минздраве, например, высказали опасения, что это спровоцирует "замещение" среди потребителей пива крепкими напитками. Аналогичные аргументы привели представители минфина, минпромторга и Федеральной антимонопольной службы.