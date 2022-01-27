В РПЦ обсудили единый порядок допуска священников в стационары

В онлайн-формате состоялось совещание представителей Русской Православной Церкви, Министерства здравоохранения России и региональных органов власти в сфере охраны здоровья, которое было посвящено вопросам допуска священников в стационары.

В мероприятии приняли участие представители минздравов всех 85 субъектов России и более 172 епархий, сообщает сайт Патриархия.ру. Они ознакомились с методическими рекомендациями по порядку посещения священнослужителями пациентов в стационарах, которые были разработаны Минздравом России при участии Синодального отдела по благотворительности.

Человек имеет закрепленное в федеральном законе право на допуск к нему священника, отметил глава отдела по благотворительности, епископ Верейский Пантелеимон. "И это, конечно, крайне необходимо и важно для больного человека. Ведь наша главная задача - помочь человеку выздороветь, помочь собрать все силы - телесные, душевные, духовные - для того, чтобы победить недуг. Священник помогает человеку пережить время болезни, пережить стресс и страхи, которые человек испытывает в больнице. Он также располагает больного довериться врачам и исполнять их назначения", - сказал он.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай разъяснил участникам совещания основные моменты, связанные с организацией допуска священнослужителей к пациентам стационаров.

Например, медицинский персонал при поступлении от пациента просьбы о встрече со священнослужителем должен передать ее ответственному в медучреждении за взаимодействие с религиозными организациями в течение суток, в случае угрозы жизни - в течение двух часов. Ответственный сотрудник в свою очередь передает эту информацию в религиозную организацию. Пациенты также могут обратиться в Церковь напрямую. Или позвонив на номер федеральной горячей линии церковной социальной помощи +7 (800) 70-70-222.

Во время посещения больницы священником должно быть обеспечено соблюдение требований противоэпидемического режима, отметил Олег Салагай. Священнослужитель должен пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус давностью не более 48 часов. Если же жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может быть однократно допущен к пациенту без соблюдения вышеуказанного требования.

В ближайшее время планируется провести новые онлайн-курсы для больничных священников.