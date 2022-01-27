В ВОЗ не видят опасности в вакцинации от COVID-19 подростков и детей

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считают вакцинацию подростков и детей от коронавируса опасной. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире "Россия-24".

По ее словам, внимание к этому вопросу огромно, при этом данных о наличии тревожных сигналов в процессе вакцинации подростков и детей пока нет. "Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование - все это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало", - сообщила Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России напомнила, что сейчас многие страны решились на вакцинацию этой части своего населения. Произошло это главным образом из-за того, что штамм "омикрон" перешел на младшее поколение, которое до сих пор не было особо подвержено коронавирусу. При этом среди детей и подростков уже есть случаи госпитализации, подчеркнула Мелита Вуйнович.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об увеличении числа коек под лечение коронавируса в детских стационарах из-за роста госпитализаций детей с COVID-19. По ее данным, уже развернуто 680 коек, с 27 января к работе приступает дополнительный корпус на 320 мест, на следующей неделе будет открыт еще один корпус аналогичной мощности.