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27.01.2022 01:20
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко открыла весеннюю сессию Совета Федерации

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
События последнего времени, в том числе у российских границ, показывают, что мир не вышел из периода повышенных тревог и турбулентности, уверена Валентина Матвиенко. Открывая весеннюю сессию Совета Федерации, председатель палаты отметила, что в непростой внешнеполитической ситуации на власти России ложится особая ответственность за решение тех проблем, которые больше всего волнуют граждан.

Приветственную речь спикер начала с международной повестки. По ее мнению, Запад развязал против нашей страны настоящую информационную войну. "Из эпохи "информации" мир перешел в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину без каких-либо оснований и доказательств", - заявила Матвиенко.

Фото: Алексей Никольский/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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Она обратила внимание, что на справедливые требования гарантировать безопасность, запретить расширение НАТО на Восток, отказаться от вступления в НАТО Украины и Грузии Москва пока не получила адекватный письменный ответ.

Говоря о внутрироссийских проблемах, председатель СФ затронула тему пыток заключенных: закон об ужесточении наказания за них верхней палате предстоит рассмотреть в скором времени. "В цивилизованном обществе пытки - это недопустимо, и мы должны сделать все, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое", - указала она. Также Матвиенко попросила сенаторов не выпускать из-под контроля вопросы вакцинации от коронавируса в регионах и следить за ценами на продукты и жизненно важные товары. "Мы должны фиксировать любые проблемы, чаяния граждан, оперативно на них реагировать", - подчеркнула спикер.

Первым законом, который сенаторы рассмотрели в 2022 году, стала индексация пенсий 30 миллионов россиян на 8,6%. Зампред Комитета СФ по соцполитике Елена Бибикова напомнила, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров повысили на 5,9%. По поручению президента Владимира Путина пенсия увеличивается на 8,6%, в том числе и за январь на 2,7%. "В результате доиндексации страховая пенсия по старости в среднем в месяц составит 18 984 рубля, что в среднем - 1400 рублей", - добавила Бибикова.

Первым законом, который сенаторы рассмотрели в 2022 году, стала индексация пенсий 30 миллионов россиян на 8,6%

Другой резонансный документ, одобренный Совфедом, - поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов. "Статистика по этим делам ужасающая, в минувшем году число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в стране на 8%. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году", - рассказал один из авторов инициативы, первый вице-спикер СФ Андрей Турчак. Следующим решением должно стать изменение самой системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе. Такой законопроект парламентарии уже готовят, проинформировал Турчак.

Кроме того, сенаторы поддержали закон, благодаря которому военным пенсионерам станет проще раз в год бесплатно добраться до места лечения или отдыха поездом, самолетом и автобусом. В повестке палаты регионов на сессию - законопроекты о бесплатном проживании родителей вместе с ребенком-инвалидом в больнице, об охране трудовых прав матерей, о защите интересов заемщиков.

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