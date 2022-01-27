Великобритания может отправить войска в Словакию

Власти Великобритании рассматривают возможность отправки своих военнослужащих в Словакию. Об этом сообщил канал Sky News.

Отмечается, что Лондон еще не принял окончательного решения. При этом размещение военных в Словакии рассматривается в качестве укрепления позиций НАТО в регионе на случай эскалации конфликта с Россией.

Ранее сообщалось о том, что Лондон и Вашингтон обсуждают возможность увеличения своего военного присутствия в Болгарии, Венгрии и Румынии. Речь идет об отправке 1 тыс. военнослужащих в указанные страны.