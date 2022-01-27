Власти Британии подают в суд на BBC

Власти Альбиона намерены добиться судебного запрета на выпуск репортажа BBC, в котором, как пишет газета Telegraph, будет раскрыта личность британского шпиона, работающего за рубежом. Генеральный прокурор страны Сьюэлла Брейверман уже возбудила соответствующее дело против вещателя.

Как заявили адвокаты на слушании в Лондоне, рассматриваемое дело касается вопросов национальной безопасности. Поэтому сторона обвинения требует, чтобы никакие материалы не публиковались. В то же время BBC заявляют, что обнародование содержания дела "отвечает общественным интересам". Как заявил судья Высшего суда, заседания будут закрыты от общественности только если на то есть "убедительные причины". На данный момент он согласился, что часть материалов дела действительно стоит рассматривать за закрытыми дверями, но только в течение "минимального возможного времени".

Подобное разбирательство для Британии не новость. В 1980-х годах правительство тогдашнего премьера Маргарет Тэтчер добилось судебного запрета на публикацию в СМИ Англии каких-либо материалов, касающихся мемуаров бывшего сотрудника МИ5 (Служба безопасности Альбиона) Питера Райта. Впоследствии запрет этот был отменен после того, как ЕСПЧ постановил, что своими действиями Лондон нарушил Европейскую конвенцию о правах человека.

Примечательно, что нынешнее разбирательство началось после резкого ухудшения отношений британских властей и BBC из-за новостей о намерении правительства отменить специальный налог в пользу общественного телевидения. Министр культуры страны Надин Доррис заявила, что пришло время обсудить новые способы финансирования и продажи "отличного британского контента". С 1946 года BBC живет на эти ежегодные взносы, которые платят владельцы телевизоров в Альбионе. Их упразднение может привести к прекращению работы корпорации.