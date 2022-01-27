Власти Британии подают в суд на BBC

Новости

Тренер Башкиров сдал положительный тест на ковид после прилета в Китай 15:30
Российские олимпийцы в восторге от еды в Олимпийской деревне 15:29
ВОЗ допустила признание «Спутника V» в этом году 15:21
Названа дата послания Лукашенко к народу и парламенту страны 15:24
Экс-глава Росимущества Подмосковья отправлен в СИЗО 15:23
В РПЦ обсудили единый порядок допуска священников в стационары 15:18
Во Франции группа преступников подделала 62 тысячи ковид-сертификатов 15:18
Программа рейсов авиакомпании "Аврора" увеличится до 36 маршрутов 15:17
В Карелии секретарь Совбеза РФ дал старт строительству цифровой верфи 15:06
Посольство РФ направило Египту ноту из-за задержания фотографа 14:59
Павел Мамаев женился на Надежде Санько 14:54
Физики на доли секунды зажгли искусственное Солнце 14:53
СК РФ попросил продлить арест бывшего главы ТУ Росимущества Подмосковья 14:35
ВС РФ подтвердил приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис 14:30
В англо-американской школе в Москве прошли обыски по делу экс-дипломата США 14:29
В европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа 14:28
Регионы получат 9 млрд рублей на спортзалы и площадки шаговой доступности 14:28
Центр им. Гамалеи: "Омикрон" не станет последним вариантом COVID-19 14:27
Около 100 тысяч школьников бесплатно обучат языкам программирования 14:25
Регионы получат более 7,3 млрд рублей для стабильной работы поликлиник 14:18
Медведев: Российская экономика сможет жить без доллара 14:10
Сведения о противопоказаниях для вакцинации появятся на портале госуслуг 14:05
Медведев: Россия заинтересована в добрых отношениях с Европой 14:02
Учителям лучших школ Подмосковья дважды повысят зарплату 14:00
Медведев считает, что Европа не может проводить самостоятельную политику 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
27.01.2022 15:20
Рубрика: В мире

Власти Британии подают в суд на BBC

Текст: Диана Ковалева
Власти Альбиона намерены добиться судебного запрета на выпуск репортажа BBC, в котором, как пишет газета Telegraph, будет раскрыта личность британского шпиона, работающего за рубежом. Генеральный прокурор страны Сьюэлла Брейверман уже возбудила соответствующее дело против вещателя.

Как заявили адвокаты на слушании в Лондоне, рассматриваемое дело касается вопросов национальной безопасности. Поэтому сторона обвинения требует, чтобы никакие материалы не публиковались. В то же время BBC заявляют, что обнародование содержания дела "отвечает общественным интересам". Как заявил судья Высшего суда, заседания будут закрыты от общественности только если на то есть "убедительные причины". На данный момент он согласился, что часть материалов дела действительно стоит рассматривать за закрытыми дверями, но только в течение "минимального возможного времени".

В Британии запретят рекламу пластической хирургии

Подобное разбирательство для Британии не новость. В 1980-х годах правительство тогдашнего премьера Маргарет Тэтчер добилось судебного запрета на публикацию в СМИ Англии каких-либо материалов, касающихся мемуаров бывшего сотрудника МИ5 (Служба безопасности Альбиона) Питера Райта. Впоследствии запрет этот был отменен после того, как ЕСПЧ постановил, что своими действиями Лондон нарушил Европейскую конвенцию о правах человека.

Примечательно, что нынешнее разбирательство началось после резкого ухудшения отношений британских властей и BBC из-за новостей о намерении правительства отменить специальный налог в пользу общественного телевидения. Министр культуры страны Надин Доррис заявила, что пришло время обсудить новые способы финансирования и продажи "отличного британского контента". С 1946 года BBC живет на эти ежегодные взносы, которые платят владельцы телевизоров в Альбионе. Их упразднение может привести к прекращению работы корпорации.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

МИД: Содержание ответа США станет известно в ближайшее время
Песков: Отношения РФ и Запада напоминают холодную войну
Медведев считает, что Европа не может проводить самостоятельную политику
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на инициативу единороссов о поставках оружия на Донбасс
В Кремле оценили ситуацию с возможным отъездом посла РФ из США
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку