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27.01.2022 15:18
Рубрика: В мире

Во Франции группа преступников подделала 62 тысячи ковид-сертификатов

Текст: Екатерина Забродина

Трое молодых людей во Франции умудрились подделать 62 тысячи ковид-сертификатов. Криминальную сеть, которая оказалась немногочисленной, но весьма "продуктивной", накрыли оперативники из парижского спецподразделения по борьбе с киберпреступностью. Об этой истории пишет Spiegel online со ссылкой на телеканал France Info.

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Вся троица уже арестована. Подозреваемым - от 22 до 29 лет. Под стражей также оказались двое их подельников, вероятно, помогавших сбывать "липовые" ковид-паспорта на черном рынке. Спецоперация проходила в окрестностях Пуатье и Лиона. Неладное заподозрила одна из медицинских страховых компаний. Ее сотрудникам бросились в глаза тысячи одинаковых справок о вакцинации, выданных медицинской сестрой, которая вообще не имела на то полномочий. Оказалось, "юные хакеры" взломали личные кабинеты 35 врачей, чтобы получить доступ к документации, печатям и подписям. Всего, по данным французского правительства, сейчас в обороте около 200 тысяч фейковых удостоверений о вакцинации от "короны".

Между тем в Германии не могут понять, откуда взялась колоссальная разница между статистикой прививок и количеством выданных ковид-паспортов. За тринадцать месяцев с начала прививочной кампании в стране зарегистрировано 204,7 миллиона цифровых сертификатов. При этом, по данным на 21 января, немецкие граждане получили 162,1 миллиона доз вакцины в качестве первого, второго и третьего ("бустерного") уколов. То есть разрыв составляет ни много ни мало 42,6 миллиона. Это признали в минздраве ФРГ в ответ на запрос газеты Neue Osnabruecker Zeitung.

При этом чиновники полагают, что не стоит грешить на фейковые сертификаты. По одной из версий, разгадка кроется в бюрократической путанице. Так, на первых порах центры вакцинации сами выдавали сертификаты и отправляли их непосредственно гражданам. Впоследствии их стали дублировать аптечные пункты, на которые государство возложило обязанность оцифровки ковид-паспортов. Кроме того, кто-то наверняка терял бумажные удостоверения, и процесс выдачи начинался по второму кругу. Но даже это не объясняет, почему разрыв особенно увеличился за последние недели. Так, еще в середине декабря он составлял "всего лишь" 26 миллионов. В минздраве настаивают, что разобраться в ситуации должен Институт Коха, а тот кивает на минздрав. "Огромное несоответствие между показателями вакцинации и количеством цифровых сертификатов демонстрирует хаос данных в федеральном правительстве", - заявил изданию эксперт фракции "Альтернативы для Германии" по труду и социальным вопросам Рене Шпрингер.

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