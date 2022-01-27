Военные инструкторы из Канады останутся на Украине до 2025 года

Миссия военных инструкторов из Канады, которые находятся на Украине в рамках миссии Unifier, будет продлена до 2025 года. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я продлеваю миссию Unifier еще на три года", - заявил Трюдо, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Премьер Канады добавил, что контингент миссии будет увеличен до 400 человек, а Оттава продолжит оказывать помощь Киеву. В частности, Украина будет получать нелетальное вооружение. Ожидается, что в скором времени министр обороны Канады Анита Ананд посетит восточноевропейскую страну.