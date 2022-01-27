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27.01.2022 12:09
Рубрика: В мире

Военные инструкторы из Канады останутся на Украине до 2025 года

Текст: Дмитрий Кулемякин

Миссия военных инструкторов из Канады, которые находятся на Украине в рамках миссии Unifier, будет продлена до 2025 года. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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"Я продлеваю миссию Unifier еще на три года", - заявил Трюдо, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Премьер Канады добавил, что контингент миссии будет увеличен до 400 человек, а Оттава продолжит оказывать помощь Киеву. В частности, Украина будет получать нелетальное вооружение. Ожидается, что в скором времени министр обороны Канады Анита Ананд посетит восточноевропейскую страну.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире экс-СССР Украина

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